В Чебаркульском районе отремонтируют ключевой участок дороги

В Чебаркульском районе Челябинской области отремонтируют ключевой участок дороги между деревнями Крыжановка и Большакова, по которой ежедневно возят детей в школы и детские сады, а также ездят работники местных крупных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.
«В министерстве разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги Крыжановка-Большакова протяженность 7,3 километра. Рассматривается возможность включения дороги в план ремонта и заключения долгосрочного контракта с началом работ в 2024 году и плановым окончанием в 2025 году», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В миндоре добавили, что до момента старта работ по капитальному ремонту дороги путепровод будет содержаться в порядке согласно госконтракту. О плохом состоянии дороги, где каждый день ездят работники местных крупных предприятий, а также дети в школы и детские сады, сообщили местные жители.
Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер планировал посетить на этой неделе два муниципалитета — Златоуст и Чебаркульский район. Глава региона попросил жителей озвучить свои предложения по улучшению качества жизни.
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