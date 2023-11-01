01 ноября 2023

В Чебаркульском районе отремонтируют ключевой участок дороги

Между деревнями Чебаркульского района капитально отремонтируют дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, экскаватор, погрузка, асфальт, ремонт, дорога
Контакт на ремонт дороги планируется включить в план на 2024 год Фото:

В Чебаркульском районе Челябинской области отремонтируют ключевой участок дороги между деревнями Крыжановка и Большакова, по которой ежедневно возят детей в школы и детские сады, а также ездят работники местных крупных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта.

«В министерстве разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги Крыжановка-Большакова протяженность 7,3 километра. Рассматривается возможность включения дороги в план ремонта и заключения долгосрочного контракта с началом работ в 2024 году и плановым окончанием в 2025 году», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В миндоре добавили, что до момента старта работ по капитальному ремонту дороги путепровод будет содержаться в порядке согласно госконтракту. О плохом состоянии дороги, где каждый день ездят работники местных крупных предприятий, а также дети в школы и детские сады, сообщили местные жители.

Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер планировал посетить на этой неделе два муниципалитета — Златоуст и Чебаркульский район. Глава региона попросил жителей озвучить свои предложения по улучшению качества жизни.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Чебаркульском районе Челябинской области отремонтируют ключевой участок дороги между деревнями Крыжановка и Большакова, по которой ежедневно возят детей в школы и детские сады, а также ездят работники местных крупных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства дорожного хозяйства и транспорта. «В министерстве разработана проектная документация на капитальный ремонт дороги Крыжановка-Большакова протяженность 7,3 километра. Рассматривается возможность включения дороги в план ремонта и заключения долгосрочного контракта с началом работ в 2024 году и плановым окончанием в 2025 году», — уточнили в пресс-службе ведомства. В миндоре добавили, что до момента старта работ по капитальному ремонту дороги путепровод будет содержаться в порядке согласно госконтракту. О плохом состоянии дороги, где каждый день ездят работники местных крупных предприятий, а также дети в школы и детские сады, сообщили местные жители. Ранее стало известно, что губернатор Челябинской области Алексей Текслер планировал посетить на этой неделе два муниципалитета — Златоуст и Чебаркульский район. Глава региона попросил жителей озвучить свои предложения по улучшению качества жизни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...