Челябинскому бойцу СВО, потерянному в списках, помогли получить довольствие

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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, военное снаряжение, участники сво, штурмовики
В восстановлении бойца в списках помогла соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» Фото:

Участнику СВО из Озерска Челябинской области соцкоординатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» помогли получить довольствия. Мужчине не платили, потому что не находили его в списках Минобороны РФ. Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе отделения.

«К соцкоординатору филиала „Защитников Отечества“ обратилась супруга мобилизованного, который не получал довольствия. Причина заключалась в том, что он не значился в списках. Решить проблему удалось только после приема в мэрии горда с прокурором Озерска и председателем Общественной палаты региона», — уточнили в филиале.

Прежде чем бойца восстановили в списках, соцкоординатору пришлось пришлось проделать большую работу. Сначала она звонила и направила запрос в военную часть. Потом написала в военную прокуратуру гарнизона. После чего отправила письма в Управление по работе с обращениями граждан Президента России и Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба ВС РФ. Ни в одних списках и базах имени мобилизованного не было.

На следующий день после встречи в администрации супруга участника СВО получила всю сумму денежного довольствия. Сам боец передал благодарности соцкоординатору из госпиталя. Там он проходит лечение после того, как получил осколочное ранение, спася раненого товарища.

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Участнику СВО из Озерска Челябинской области соцкоординатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» помогли получить довольствия. Мужчине не платили, потому что не находили его в списках Минобороны РФ. Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе отделения. «К соцкоординатору филиала „Защитников Отечества“ обратилась супруга мобилизованного, который не получал довольствия. Причина заключалась в том, что он не значился в списках. Решить проблему удалось только после приема в мэрии горда с прокурором Озерска и председателем Общественной палаты региона», — уточнили в филиале. Прежде чем бойца восстановили в списках, соцкоординатору пришлось пришлось проделать большую работу. Сначала она звонила и направила запрос в военную часть. Потом написала в военную прокуратуру гарнизона. После чего отправила письма в Управление по работе с обращениями граждан Президента России и Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба ВС РФ. Ни в одних списках и базах имени мобилизованного не было. На следующий день после встречи в администрации супруга участника СВО получила всю сумму денежного довольствия. Сам боец передал благодарности соцкоординатору из госпиталя. Там он проходит лечение после того, как получил осколочное ранение, спася раненого товарища.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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