Челябинскому бойцу СВО, потерянному в списках, помогли получить довольствие

02 ноября 2023 в 18:43 Размер текста - 17 +

В восстановлении бойца в списках помогла соцкоординатор филиала фонда «Защитники Отечества» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Участнику СВО из Озерска Челябинской области соцкоординатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» помогли получить довольствия. Мужчине не платили, потому что не находили его в списках Минобороны РФ. Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе отделения. «К соцкоординатору филиала „Защитников Отечества“ обратилась супруга мобилизованного, который не получал довольствия. Причина заключалась в том, что он не значился в списках. Решить проблему удалось только после приема в мэрии горда с прокурором Озерска и председателем Общественной палаты региона», — уточнили в филиале. Прежде чем бойца восстановили в списках, соцкоординатору пришлось пришлось проделать большую работу. Сначала она звонила и направила запрос в военную часть. Потом написала в военную прокуратуру гарнизона. После чего отправила письма в Управление по работе с обращениями граждан Президента России и Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба ВС РФ. Ни в одних списках и базах имени мобилизованного не было. На следующий день после встречи в администрации супруга участника СВО получила всю сумму денежного довольствия. Сам боец передал благодарности соцкоординатору из госпиталя. Там он проходит лечение после того, как получил осколочное ранение, спася раненого товарища. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участнику СВО из Озерска Челябинской области соцкоординатор регионального филиала фонда «Защитники Отечества» помогли получить довольствия. Мужчине не платили, потому что не находили его в списках Минобороны РФ. Об этом URA.RU сообщили 2 ноября в пресс-службе отделения. «К соцкоординатору филиала „Защитников Отечества“ обратилась супруга мобилизованного, который не получал довольствия. Причина заключалась в том, что он не значился в списках. Решить проблему удалось только после приема в мэрии горда с прокурором Озерска и председателем Общественной палаты региона», — уточнили в филиале. Прежде чем бойца восстановили в списках, соцкоординатору пришлось пришлось проделать большую работу. Сначала она звонила и направила запрос в военную часть. Потом написала в военную прокуратуру гарнизона. После чего отправила письма в Управление по работе с обращениями граждан Президента России и Главное организационно-мобилизационное управление Генерального штаба ВС РФ. Ни в одних списках и базах имени мобилизованного не было. На следующий день после встречи в администрации супруга участника СВО получила всю сумму денежного довольствия. Сам боец передал благодарности соцкоординатору из госпиталя. Там он проходит лечение после того, как получил осколочное ранение, спася раненого товарища.