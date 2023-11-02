Под Екатеринбургом дикая рысь пугает местных жителей. Видео

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Приют для диких животных и птиц Карена Даллакяна "Спаси меня". Челябинск, животные, рысь у которой нет задних ног, марыся
Жители Калиново в соцсетях сообщили о рыси Фото:

В поселке Калиново (Свердловская область) дикая рысь несколько дней пугает местных жителей. Информация об этом появилась в соцсети.

«Рысь кошмарит жителей поселка Калиново под Екатеринбургом уже несколько дней», — пишет канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». На видео видно, как дикая кошка разгуливает возле жилых домов.

Ранее в Екатеринбурге пожаловались на свиней, которые вызывают страх у горожан. Животные оккупировали могилы на Никольском кладбище и своим рычанием пугали людей.

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В поселке Калиново (Свердловская область) дикая рысь несколько дней пугает местных жителей. Информация об этом появилась в соцсети. «Рысь кошмарит жителей поселка Калиново под Екатеринбургом уже несколько дней», — пишет канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». На видео видно, как дикая кошка разгуливает возле жилых домов. Ранее в Екатеринбурге пожаловались на свиней, которые вызывают страх у горожан. Животные оккупировали могилы на Никольском кладбище и своим рычанием пугали людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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