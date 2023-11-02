Жители Калиново в соцсетях сообщили о рыси
В поселке Калиново (Свердловская область) дикая рысь несколько дней пугает местных жителей. Информация об этом появилась в соцсети.
«Рысь кошмарит жителей поселка Калиново под Екатеринбургом уже несколько дней», — пишет канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». На видео видно, как дикая кошка разгуливает возле жилых домов.
Ранее в Екатеринбурге пожаловались на свиней, которые вызывают страх у горожан. Животные оккупировали могилы на Никольском кладбище и своим рычанием пугали людей.
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