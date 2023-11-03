В Челябинске полицейские изъяли у 19-летнего парня наркотики для продажи. Фото

04 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Парня задержали сотрудники патрульно-постовой службы (ППС) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске полицейские изъяли у 19-летнего парня 28 свертков с наркотиками, предназначенных для продажи. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в своем telegram-канале. «Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. У 19-летнего местного жителя изъято около 28 свертков с наркотическим средством, которые он хранил с целью дальнейшего сбыта», — уточнили в пресс-службе ведомства. Задержанного доставили в отдел полиции «Северо-Западный». В отношении его возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до двадцати лет лишения свободы. Ранее сотрудники ФСБ в Челябинске весной задержали военнослужащего по контракту, который распространял наркотики среди своих сослуживцев. В ходе судебных заседаний его вина была доказана, но он получил условный срок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда. 28 свертков с наркотиками предназначались для продажи Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области

В Челябинске полицейские изъяли у 19-летнего парня 28 свертков с наркотиками, предназначенных для продажи. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в своем telegram-канале. «Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. У 19-летнего местного жителя изъято около 28 свертков с наркотическим средством, которые он хранил с целью дальнейшего сбыта», — уточнили в пресс-службе ведомства. Задержанного доставили в отдел полиции «Северо-Западный». В отношении его возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до двадцати лет лишения свободы. Ранее сотрудники ФСБ в Челябинске весной задержали военнослужащего по контракту, который распространял наркотики среди своих сослуживцев. В ходе судебных заседаний его вина была доказана, но он получил условный срок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда.