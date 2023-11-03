В Челябинске полицейские изъяли у 19-летнего парня 28 свертков с наркотиками, предназначенных для продажи. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России в своем telegram-канале.
«Полицейские полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. У 19-летнего местного жителя изъято около 28 свертков с наркотическим средством, которые он хранил с целью дальнейшего сбыта», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Задержанного доставили в отдел полиции «Северо-Западный». В отношении его возбуждено уголовное дело. Юноше грозит до двадцати лет лишения свободы.
Ранее сотрудники ФСБ в Челябинске весной задержали военнослужащего по контракту, который распространял наркотики среди своих сослуживцев. В ходе судебных заседаний его вина была доказана, но он получил условный срок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинского гарнизонного военного суда.
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