05 ноября 2023
04 ноября 2023

Бастрыкин требует доклад об обстоятельствах смерти ребенка на челябинской трассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин требует доклад о ДТП со школьным автобусом в Челябинской области Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует предоставить доклад об обстоятельствах ДТП 6 ноября на автодороге Черновское — Кундравы (Челябинская область), в котором погиб семилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

«Председатель СК России затребовал доклад по обстоятельствам ДТП в Челябинской области, в результате которого погиб ребенок. Следственными органами <…> по Челябинской области расследуется уголовное дело <…> по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 6 ноября днем на десятом километре дороги Черновское — Кундравы Чебаркульского района Челябинской области. 32-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не выбрала безопасную скорость движения и вылетела на встречную полосу, где столкнулась со школьным автобусом ПАЗ. В ДТП погибла сама водитель машины и ее семилетний пассажир. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует предоставить доклад об обстоятельствах ДТП 6 ноября на автодороге Черновское — Кундравы (Челябинская область), в котором погиб семилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Председатель СК России затребовал доклад по обстоятельствам ДТП в Челябинской области, в результате которого погиб ребенок. Следственными органами <…> по Челябинской области расследуется уголовное дело <…> по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 6 ноября днем на десятом километре дороги Черновское — Кундравы Чебаркульского района Челябинской области. 32-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не выбрала безопасную скорость движения и вылетела на встречную полосу, где столкнулась со школьным автобусом ПАЗ. В ДТП погибла сама водитель машины и ее семилетний пассажир. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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