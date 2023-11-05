Бастрыкин требует доклад об обстоятельствах смерти ребенка на челябинской трассе

06 ноября 2023 в 22:22 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует доклад о ДТП со школьным автобусом в Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует предоставить доклад об обстоятельствах ДТП 6 ноября на автодороге Черновское — Кундравы (Челябинская область), в котором погиб семилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Председатель СК России затребовал доклад по обстоятельствам ДТП в Челябинской области, в результате которого погиб ребенок. Следственными органами <…> по Челябинской области расследуется уголовное дело <…> по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 6 ноября днем на десятом километре дороги Черновское — Кундравы Чебаркульского района Челябинской области. 32-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не выбрала безопасную скорость движения и вылетела на встречную полосу, где столкнулась со школьным автобусом ПАЗ. В ДТП погибла сама водитель машины и ее семилетний пассажир. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует предоставить доклад об обстоятельствах ДТП 6 ноября на автодороге Черновское — Кундравы (Челябинская область), в котором погиб семилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. «Председатель СК России затребовал доклад по обстоятельствам ДТП в Челябинской области, в результате которого погиб ребенок. Следственными органами <…> по Челябинской области расследуется уголовное дело <…> по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Авария произошла 6 ноября днем на десятом километре дороги Черновское — Кундравы Чебаркульского района Челябинской области. 32-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-21099, не выбрала безопасную скорость движения и вылетела на встречную полосу, где столкнулась со школьным автобусом ПАЗ. В ДТП погибла сама водитель машины и ее семилетний пассажир. Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах.