В Челябинской области два человека погибли в ДТП со школьным автобусом. Видео

06 ноября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

В аварии погиб семилетний пассажир Фото: Илья Московец © URA.RU На автодороге Черновское-Кундравы в Челябинской области 6 ноября в ДТП с участием школьного автобуса и машины ВАЗ-21099 погибли двое человек — водитель и семилетний пассажир легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Около 14.00 часов на 7 км автодороги „Черновское- Кундравы“ на территории Чебаркульского района водитель женщина 1991 года рождения жительница села Кундравы, управляя автомобилем ВАЗ-21099 по предварительным данным не справилась с управлением. Допустила занос и совершила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение со школьным автобусом ПАЗ. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ- 21099 водитель и семилетний пассажир получили смертельные травмы», — заявили в пресс-службе. В автобусе находились 18 детей и пятеро взрослых, в том числе водитель. В автобусе никто не пострадал. На месте работают три экипажа ДПС. На место происшествия выехал начальник ГИБДД области Иван Путков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Чебаркульская городская прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ход расследования которого поставлен прокуратурой на контроль. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На автодороге Черновское-Кундравы в Челябинской области 6 ноября в ДТП с участием школьного автобуса и машины ВАЗ-21099 погибли двое человек — водитель и семилетний пассажир легкового автомобиля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «Около 14.00 часов на 7 км автодороги „Черновское- Кундравы“ на территории Чебаркульского района водитель женщина 1991 года рождения жительница села Кундравы, управляя автомобилем ВАЗ-21099 по предварительным данным не справилась с управлением. Допустила занос и совершила выезд на полосу встречного движения, где совершила столкновение со школьным автобусом ПАЗ. В результате ДТП в автомобиле ВАЗ- 21099 водитель и семилетний пассажир получили смертельные травмы», — заявили в пресс-службе. В автобусе находились 18 детей и пятеро взрослых, в том числе водитель. В автобусе никто не пострадал. На месте работают три экипажа ДПС. На место происшествия выехал начальник ГИБДД области Иван Путков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, Чебаркульская городская прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), ход расследования которого поставлен прокуратурой на контроль.