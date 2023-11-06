Минфин поддержал идею о том, чтобы депутаты и чиновники платили в фонд СВО

Министерство финансов РФ поддерживает выплаты депутатов и чиновников в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом говорится в ответе министерства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.
«Участие иных источников в финансовом обеспечении функционирования фонда „Защитники Отечества“ и осуществления им уставной деятельности, включая добровольные взносы и пожертвования, не противоречит уставу фонда и, по мнению Минфина России, может быть поддержано при их добровольной уплате указанными в обращении категориями граждан», — цитирует ответ ведомства газета «Известия».
Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что Лантратова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину выплачивать участникам спецоперации по тысяче рублей в месяц на оплату услуг связи. Она уточнила, что бойцы связываются с семьями не только по почте, но и по телефону.
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