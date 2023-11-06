06 ноября 2023

Минфин поддержал идею о том, чтобы депутаты и чиновники платили в фонд СВО

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, лантратова яна
Лантратова предложила, чтобы 2% доходов чиновников шли на нужды спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство финансов РФ поддерживает выплаты депутатов и чиновников в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом говорится в ответе министерства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой.

«Участие иных источников в финансовом обеспечении функционирования фонда „Защитники Отечества“ и осуществления им уставной деятельности, включая добровольные взносы и пожертвования, не противоречит уставу фонда и, по мнению Минфина России, может быть поддержано при их добровольной уплате указанными в обращении категориями граждан», — цитирует ответ ведомства газета «Известия».

Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что Лантратова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину выплачивать участникам спецоперации по тысяче рублей в месяц на оплату услуг связи. Она уточнила, что бойцы связываются с семьями не только по почте, но и по телефону.

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Министерство финансов РФ поддерживает выплаты депутатов и чиновников в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом говорится в ответе министерства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. «Участие иных источников в финансовом обеспечении функционирования фонда „Защитники Отечества“ и осуществления им уставной деятельности, включая добровольные взносы и пожертвования, не противоречит уставу фонда и, по мнению Минфина России, может быть поддержано при их добровольной уплате указанными в обращении категориями граждан», — цитирует ответ ведомства газета «Известия». Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что Лантратова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину выплачивать участникам спецоперации по тысяче рублей в месяц на оплату услуг связи. Она уточнила, что бойцы связываются с семьями не только по почте, но и по телефону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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