Минфин поддержал идею о том, чтобы депутаты и чиновники платили в фонд СВО

07 ноября 2023 в 04:23 Размер текста - 17 +

Лантратова предложила, чтобы 2% доходов чиновников шли на нужды спецоперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство финансов РФ поддерживает выплаты депутатов и чиновников в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом говорится в ответе министерства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. «Участие иных источников в финансовом обеспечении функционирования фонда „Защитники Отечества“ и осуществления им уставной деятельности, включая добровольные взносы и пожертвования, не противоречит уставу фонда и, по мнению Минфина России, может быть поддержано при их добровольной уплате указанными в обращении категориями граждан», — цитирует ответ ведомства газета «Известия». Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что Лантратова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину выплачивать участникам спецоперации по тысяче рублей в месяц на оплату услуг связи. Она уточнила, что бойцы связываются с семьями не только по почте, но и по телефону.

Министерство финансов РФ поддерживает выплаты депутатов и чиновников в фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Об этом говорится в ответе министерства на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. «Участие иных источников в финансовом обеспечении функционирования фонда „Защитники Отечества“ и осуществления им уставной деятельности, включая добровольные взносы и пожертвования, не противоречит уставу фонда и, по мнению Минфина России, может быть поддержано при их добровольной уплате указанными в обращении категориями граждан», — цитирует ответ ведомства газета «Известия». Ранее телеканал «Царьград» сообщал, что Лантратова предложила премьер-министру России Михаилу Мишустину выплачивать участникам спецоперации по тысяче рублей в месяц на оплату услуг связи. Она уточнила, что бойцы связываются с семьями не только по почте, но и по телефону.