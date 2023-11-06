06 ноября 2023

Силовики раскрыли личность свердловчанки, выпавшей из машины с пеной во рту

В Екатеринбурге 57-летняя женщина выпала из машины и скончалась
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения. Курган. , полиция
На месте происшествия работают силовики (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге недалеко от пересечения улиц Окружной и 2-й Новосибирской нашли труп 57-летней женщины, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Очевидцы видели, что женщина выпала из машины с пеной во рту.

«Сообщение об обнаружении тела 57-летней женщины поступило в отдел полиции №12 около 07:45. В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства. На место ЧП выехал следователь, добавили агентству в СКР по Свердловской области.

Тело женщины нашли очевидцы. По словам одного из них, женщина ехала на белой машине. Ей резко стало плохо и она вывалилась из авто.

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В Екатеринбурге недалеко от пересечения улиц Окружной и 2-й Новосибирской нашли труп 57-летней женщины, сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Очевидцы видели, что женщина выпала из машины с пеной во рту. «Сообщение об обнаружении тела 57-летней женщины поступило в отдел полиции №12 около 07:45. В настоящее время силовики устанавливают обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении ведомства. На место ЧП выехал следователь, добавили агентству в СКР по Свердловской области. Тело женщины нашли очевидцы. По словам одного из них, женщина ехала на белой машине. Ей резко стало плохо и она вывалилась из авто.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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