06 ноября 2023

В Екатеринбурге возле машины нашли труп девушки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
Инцидент произошел на Окружной, 88 Фото:

В Екатеринбурге на Окружной, 88 нашли тело девушки. Как сообщил очевидец происшествия, она вывалилась из машины с пеной во рту и скончалась.

«Девушка ехала в белой машине, свернула с главной дороги. Судя по всему, ей стало плохо, она вывалилась из машины с пеной во рту и скончалась. Это произошло на Окружной, 88», — пишет telegram-канал «Екатеринбург ЧП», ссылаясь на очевидца.

На месте работали сотрудники полиции. Тело накрыли черным брезентом. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

Обновлено в 10:46:

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что скончавшейся оказалась 57-летняя женщина. На место происшествия выехал следователь, добавили в СК по Свердловской области.

ЧП произошло на Окружной, 88
ЧП произошло на Окружной, 88
Фото:

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В Екатеринбурге на Окружной, 88 нашли тело девушки. Как сообщил очевидец происшествия, она вывалилась из машины с пеной во рту и скончалась. «Девушка ехала в белой машине, свернула с главной дороги. Судя по всему, ей стало плохо, она вывалилась из машины с пеной во рту и скончалась. Это произошло на Окружной, 88», — пишет telegram-канал «Екатеринбург ЧП», ссылаясь на очевидца. На месте работали сотрудники полиции. Тело накрыли черным брезентом. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию. Обновлено в 10:46: В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что скончавшейся оказалась 57-летняя женщина. На место происшествия выехал следователь, добавили в СК по Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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