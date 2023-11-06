Инцидент произошел на Окружной, 88 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Екатеринбурге на Окружной, 88 нашли тело девушки. Как сообщил очевидец происшествия, она вывалилась из машины с пеной во рту и скончалась.

«Девушка ехала в белой машине, свернула с главной дороги. Судя по всему, ей стало плохо, она вывалилась из машины с пеной во рту и скончалась. Это произошло на Окружной, 88», — пишет telegram-канал «Екатеринбург ЧП», ссылаясь на очевидца.

На месте работали сотрудники полиции. Тело накрыли черным брезентом. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СК по Свердловской области. В ведомстве пообещали уточнить информацию.

Обновлено в 10:46:

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что скончавшейся оказалась 57-летняя женщина. На место происшествия выехал следователь, добавили в СК по Свердловской области.