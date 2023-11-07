07 ноября 2023

В ХМАО два нефтяника получили ожоги при возгорании на месторождении «Роснефти»

© Служба новостей «URA.RU»
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При возгорании на месторождении в ХМАО рабочие получили ожоги Фото:

На Кондинском месторождении в ХМАО, которое разрабатывает дочернее общество «Роснефти» — «Конданефть», при возгорании пострадали двое рабочих. Как сообщили URA.RU в СУ СКР по ХМАО, нефтяники получили ожоги.

«На газотурбинной станции на территории Кондинского месторождения в ходе работ по сбору стенда для очистки масла произошло возгорание. В результате происшествия двое рабочих получили телесные повреждения в виде термических ожогов», — сообщили в СУ СКР по ХМАО.

Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промбезопасности. Источник агентства сообщил, что пострадавшие были направлены в больницу Ханты-Мансийска.

URA.RU направило запрос в компанию «Конданефть» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU писало, что на Камынском нефтяном месторождении в Сургутском районе ХМАО произошел взрыв газа на внутрипромысловом трубопроводе. При возгорании один человек получил телесные повреждения.

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На Кондинском месторождении в ХМАО, которое разрабатывает дочернее общество «Роснефти» — «Конданефть», при возгорании пострадали двое рабочих. Как сообщили URA.RU в СУ СКР по ХМАО, нефтяники получили ожоги. «На газотурбинной станции на территории Кондинского месторождения в ходе работ по сбору стенда для очистки масла произошло возгорание. В результате происшествия двое рабочих получили телесные повреждения в виде термических ожогов», — сообщили в СУ СКР по ХМАО. Следователи выясняют обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промбезопасности. Источник агентства сообщил, что пострадавшие были направлены в больницу Ханты-Мансийска. URA.RU направило запрос в компанию «Конданефть» с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU писало, что на Камынском нефтяном месторождении в Сургутском районе ХМАО произошел взрыв газа на внутрипромысловом трубопроводе. При возгорании один человек получил телесные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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