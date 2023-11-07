Пермякам рассказали, как сэкономить на покупке авиабилетов в Таиланд

Турагент Балыбердина: пакетный тур из Перми в Таиланд дешевле, чем авиабилеты

08 ноября 2023 в 14:22 Размер текста - 17 +

В отпуск в Таиланд на 10-11 дней рекомендуют покупать пакетный тур Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU Жителям Перми, которые планируют провести отпуск на Пхукете, рекомендуют ехать в Таиланд по путевке, а не покупать отдельно авиабилеты и проживание. Так можно сэкономить около 40 тысяч рублей, рассказала директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале. «Прежде чем покупать авиабилеты в такие страны, как Таиланд, Шри-Ланка, Бали, Вьетнам или Мальдивы, сравните стоимость пакетного тура и билетов. Часто получается так, что по путевке лететь дешевле. Например, туры на Пхукет с проживанием, трансфером, медицинской страховкой и перелетом из Перми на 11 ночей стоят от 184 тысячи рублей на двоих, а авиабилеты — 221 тысячу рублей», — рассказала Алина Балыбердина. Также она отметила, что покупать авиабилеты отдельно от проживания выгодно в случае, если поездка планируется сроком от трех недель. Стоимость авиабилетов составит 130 тысяч рублей, а проживание — 40 тысяч рублей. Пакетный тур на месяц обойдется минимум в 300 тысяч рублей на двоих. Турагент добавила, что, если сравнивать стоимость путевок в Таиланд из Перми и Москвы, вылеты из Перми выйдут дешевле. «В ноябре тур из Москвы на Пхукет на 11 ночей начинается от 205 тысяч рублей на двоих. Это на 20 тысяч дороже, чем лететь из Перми. С празднованием Нового года аналогичная ситуация. Путевки с вылетом в конце декабря из Москвы стоят от 280 тысяч рублей. Плюс 20-30 тысяч рублей придется потратить на билеты из Перми в Москву. Итого стоимость тура составит от 300-310 тысяч рублей на двоих без учета расходов на время пересадки. Если смотреть путевки из Перми на 29 декабря, их стоимость начинается от 299 тысяч рублей на двоих», — отметила Алина Балыбердина. Ранее URA.RU рассказало, что пермские турфирмы начали предлагать путевки на 2024 год по сниженным ценам. При раннем бронировании скидки составляют от 7% до 25%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Перми, которые планируют провести отпуск на Пхукете, рекомендуют ехать в Таиланд по путевке, а не покупать отдельно авиабилеты и проживание. Так можно сэкономить около 40 тысяч рублей, рассказала директор пермской туристической фирмы «А-Тур» Алина Балыбердина в своем telegram-канале. «Прежде чем покупать авиабилеты в такие страны, как Таиланд, Шри-Ланка, Бали, Вьетнам или Мальдивы, сравните стоимость пакетного тура и билетов. Часто получается так, что по путевке лететь дешевле. Например, туры на Пхукет с проживанием, трансфером, медицинской страховкой и перелетом из Перми на 11 ночей стоят от 184 тысячи рублей на двоих, а авиабилеты — 221 тысячу рублей», — рассказала Алина Балыбердина. Также она отметила, что покупать авиабилеты отдельно от проживания выгодно в случае, если поездка планируется сроком от трех недель. Стоимость авиабилетов составит 130 тысяч рублей, а проживание — 40 тысяч рублей. Пакетный тур на месяц обойдется минимум в 300 тысяч рублей на двоих. Турагент добавила, что, если сравнивать стоимость путевок в Таиланд из Перми и Москвы, вылеты из Перми выйдут дешевле. «В ноябре тур из Москвы на Пхукет на 11 ночей начинается от 205 тысяч рублей на двоих. Это на 20 тысяч дороже, чем лететь из Перми. С празднованием Нового года аналогичная ситуация. Путевки с вылетом в конце декабря из Москвы стоят от 280 тысяч рублей. Плюс 20-30 тысяч рублей придется потратить на билеты из Перми в Москву. Итого стоимость тура составит от 300-310 тысяч рублей на двоих без учета расходов на время пересадки. Если смотреть путевки из Перми на 29 декабря, их стоимость начинается от 299 тысяч рублей на двоих», — отметила Алина Балыбердина. Ранее URA.RU рассказало, что пермские турфирмы начали предлагать путевки на 2024 год по сниженным ценам. При раннем бронировании скидки составляют от 7% до 25%.