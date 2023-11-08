Челябинского экскурсовода «Аркаима» пригласили вести выставку на ВДНХ

Калугина проработает в 75 павильоне выставки до 21 ноября Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Методист музея-заповедника «Аркаим» (Челябинская область) Людмила Калугина с 11 по 21 ноября проведет экскурсии на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе заповедника.

«Людмила Калугина стала участником всероссийского конкурса гидов-экскурсоводов „Проводники смыслов“. Благодаря ей „Аркаим“ стал доступен людям с ограниченными. С 11 по 21 ноября Людмила будет проводить экскурсии в Москве на ВДНХ», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Лучших гидов выберут по завершении выставки народным голосованием. Калугина проведет экскурсии в самом большом, 75, павильоне выставки.

«Я отправила видео двух экскурсий: автомобильной и специально разработанной для людей с нарушениями зрения. Прошла обучение и получила предложение вести экскурсии на ВДНХ. Будем рассказывать посетителям о важных вехах в отечественной истории и достижениях в ХХI веке», — передает пресс-служба заповедника слова Калугиной.

Выставка «Россия» открылась 4 ноября на территории ВДНХ. Там представлены все регионы, ведомства, корпорации и другие государства. Для каждого из регионов будет представлен один день. День Челябинской области пройдет 22 ноября, что позволит подробнее раскрыть тему культуры и гастрономии региона.