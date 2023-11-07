День Челябинской области на выставке «Россия» пройдет 22 ноября

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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер анонсировал проведение Дня Челябинской области на выставке «Россия» на ВДНХ Фото:

На выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, 22 ноября состоится День Челябинской области. Об этом сообщил 7 ноября в своем telegram-канале губернатор Алексей Текслер.

«22 ноября на выставке „Россия“ пройдет День Челябинской области. Будет интересно. Но вне зависимости от даты выставку стоит увидеть и взрослым, и детям. Испытать чувство гордости за нашу область, познакомиться с другими регионами России. И увидеть, какая красивая, сильная и талантливая у нас страна», — заявил Текслер в своем telegram-канале.

Отдельный день, посвященный Челябинской области, позволит подробнее раскрыть тему культуры и гастрономии, что нелегко воплотить в рамках постоянной экспозиции. Так, в День региона посетители выставки увидят выступления самодеятельных казачьих ансамблей, профессиональных творческих коллективов Челябинской филармонии, шоу барабанщиков The Noize, показ этномоды, театральную постановку Алексея Тетюева и многое другое. В этот же день в Доме российской кухни южноуральские шеф-повара приготовят для дегустации блюда уральской кухни, в том числе знаменитые пельмени «Фирменные». Это блюдо ресторана «Уральские пельмени», которое в 1968 году на ВДНХ завоевало золотую медаль.

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На выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве, 22 ноября состоится День Челябинской области. Об этом сообщил 7 ноября в своем telegram-канале губернатор Алексей Текслер. «22 ноября на выставке „Россия“ пройдет День Челябинской области. Будет интересно. Но вне зависимости от даты выставку стоит увидеть и взрослым, и детям. Испытать чувство гордости за нашу область, познакомиться с другими регионами России. И увидеть, какая красивая, сильная и талантливая у нас страна», — заявил Текслер в своем telegram-канале. Отдельный день, посвященный Челябинской области, позволит подробнее раскрыть тему культуры и гастрономии, что нелегко воплотить в рамках постоянной экспозиции. Так, в День региона посетители выставки увидят выступления самодеятельных казачьих ансамблей, профессиональных творческих коллективов Челябинской филармонии, шоу барабанщиков The Noize, показ этномоды, театральную постановку Алексея Тетюева и многое другое. В этот же день в Доме российской кухни южноуральские шеф-повара приготовят для дегустации блюда уральской кухни, в том числе знаменитые пельмени «Фирменные». Это блюдо ресторана «Уральские пельмени», которое в 1968 году на ВДНХ завоевало золотую медаль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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