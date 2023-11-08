К спору екатеринбургских бизнесменов из-за стройки Универсиады подключили чиновников

Суд отложил рассмотрение иска ЛСР к «Синаре»

08 ноября 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

В ЛСР считают, что «Синара» недоплатила, в холдинге с претензиями не согласны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Арбитражный суд перенес разбирательство в споре «ЛСР. Строительство — Урал» с «Синарой — Девелопмент». Причина — привлечение третьих лиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ЛСР. «Судебное разбирательство с „Синарой“ отложилось, потому что суд привлек к участию в этом споре администрацию Екатеринбурга и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области», — поделился с URA.RU собеседник. Компания «ЛСР. Строительство — Урал», которая была субподрядчиком при возведении общежитий Универсиады-2023 (трансформировалась в итоге в Международный фестиваль университетского спорта) считает, что «Синара» — генподрядчик — недоплатил ей 85 млн рублей. По этому поводу поданы сразу три исковых заявления. «Синара-Девелопмент» претензии не признает и готовит встречные иски — о взыскании задолженности, сформировавшейся из переплат по контрактам, «неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации убытков, возникших в результате устранения недостатков и доделывания работ иными подрядчиками», — рассказали в пресс-службе «Синара-Девелопмент». Новая дата судебного заседания — 8 декабря.

Арбитражный суд перенес разбирательство в споре «ЛСР. Строительство — Урал» с «Синарой — Девелопмент». Причина — привлечение третьих лиц. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе ЛСР. «Судебное разбирательство с „Синарой“ отложилось, потому что суд привлек к участию в этом споре администрацию Екатеринбурга и департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области», — поделился с URA.RU собеседник. Компания «ЛСР. Строительство — Урал», которая была субподрядчиком при возведении общежитий Универсиады-2023 (трансформировалась в итоге в Международный фестиваль университетского спорта) считает, что «Синара» — генподрядчик — недоплатил ей 85 млн рублей. По этому поводу поданы сразу три исковых заявления. «Синара-Девелопмент» претензии не признает и готовит встречные иски — о взыскании задолженности, сформировавшейся из переплат по контрактам, «неустойки за нарушение сроков выполнения работ, компенсации убытков, возникших в результате устранения недостатков и доделывания работ иными подрядчиками», — рассказали в пресс-службе «Синара-Девелопмент». Новая дата судебного заседания — 8 декабря.