Власти Перми хотят провести турнир по Dota 2 и Counter-Strike

В Dota 2 и Counter Strike играют миллионы людей по всему миру Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Индустриального района Перми объявила конкурс на организацию и проведение киберспортивного турнира по играм Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. За соответствующие услуги власти готовы заплатить более 60 тысяч рублей. Поиск подрядчика ведут через электронные торги.

«Оказание услуг по организации киберспортивного турнира для жителей и учащихся Индустриального района города Перми. Турнир проводится по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive. Начальная и максимальная цена контракта — 62 тысячи рублей», — сообщается в техзадании в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».

В документе уточняется, что количество участников турнира должно составлять не менее 100 человек. Заявленная продолжительность киберспортивного состязания — не менее двух часов. Оплату аренды помещения для проведения мероприятия районные власти берут на себя. Провести турнир необходимо до 20 декабря 2023 года.

Dota2 является многопользовательской командной компьютерной игрой и киберспортивной дисциплиной. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект, который принадлежит вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость». В Counter-Strike: Global Offensive игроки делятся на две команды: террористов и подразделений спецназа. После этого сражаются друг с другом несколько раундов, по результатам которых определяется команда-победитель.