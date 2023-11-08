08 ноября 2023

Власти Перми хотят провести турнир по Dota 2 и Counter-Strike

© Служба новостей «URA.RU»
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Соревнования посвященные восьмилетию компьютерной игры World of Tanks. Челябинск, компьютерная игра, хакеры, геймеры, компьютерные пираты
В Dota 2 и Counter Strike играют миллионы людей по всему миру Фото:

Администрация Индустриального района Перми объявила конкурс на организацию и проведение киберспортивного турнира по играм Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. За соответствующие услуги власти готовы заплатить более 60 тысяч рублей. Поиск подрядчика ведут через электронные торги.

«Оказание услуг по организации киберспортивного турнира для жителей и учащихся Индустриального района города Перми. Турнир проводится по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive. Начальная и максимальная цена контракта — 62 тысячи рублей», — сообщается в техзадании в автоматизированной системе торгов «Сбербанка».

В документе уточняется, что количество участников турнира должно составлять не менее 100 человек. Заявленная продолжительность киберспортивного состязания — не менее двух часов. Оплату аренды помещения для проведения мероприятия районные власти берут на себя. Провести турнир необходимо до 20 декабря 2023 года.

Dota2 является многопользовательской командной компьютерной игрой и киберспортивной дисциплиной. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект, который принадлежит вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость». В Counter-Strike: Global Offensive игроки делятся на две команды: террористов и подразделений спецназа. После этого сражаются друг с другом несколько раундов, по результатам которых определяется команда-победитель.

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Администрация Индустриального района Перми объявила конкурс на организацию и проведение киберспортивного турнира по играм Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. За соответствующие услуги власти готовы заплатить более 60 тысяч рублей. Поиск подрядчика ведут через электронные торги. «Оказание услуг по организации киберспортивного турнира для жителей и учащихся Индустриального района города Перми. Турнир проводится по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive. Начальная и максимальная цена контракта — 62 тысячи рублей», — сообщается в техзадании в автоматизированной системе торгов «Сбербанка». В документе уточняется, что количество участников турнира должно составлять не менее 100 человек. Заявленная продолжительность киберспортивного состязания — не менее двух часов. Оплату аренды помещения для проведения мероприятия районные власти берут на себя. Провести турнир необходимо до 20 декабря 2023 года. Dota2 является многопользовательской командной компьютерной игрой и киберспортивной дисциплиной. Для победы в матче команда должна уничтожить особый объект, который принадлежит вражеской стороне, и защитить от уничтожения собственную «крепость». В Counter-Strike: Global Offensive игроки делятся на две команды: террористов и подразделений спецназа. После этого сражаются друг с другом несколько раундов, по результатам которых определяется команда-победитель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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