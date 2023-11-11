Полиция задержала жителей Челябинска, оставляющих закладки под деревьями

После анализа сообщений в местных социальных сетях о странном поведении людей, что-то копающих под деревьями, сотрудники полиции города Челябинска задержали граждан, оставляющих закладки с наркотическими веществами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
«Оперативниками ОНК в Металлургическом районе на улице Сталеваров проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и опрошены очевидцы противоправных деяний. В результате совместной работы оперативников, сотрудников ППС и ГИБДД Челябинска задержаны двое мужчин и женщина», — сообщили в ведомстве.
Оказалось, что задержанные прятали и забирали «закладки» с наркотическими веществами — мефедроном и героином. В отношении задержанных возбуждено уголовное делопроизводство.
Ранее URA.RU сообщало, что в городе Копейске в суд передано дело о производстве и распространении наркотика мефедрона в отношении четверых местных жителей. Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.
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