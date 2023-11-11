11 ноября 2023
10 ноября 2023

Полиция задержала жителей Челябинска, оставляющих закладки под деревьями

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала двух подозреваемых в распространении наркотиков Фото:

После анализа сообщений в местных социальных сетях о странном поведении людей, что-то копающих под деревьями, сотрудники полиции города Челябинска задержали граждан, оставляющих закладки с наркотическими веществами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Оперативниками ОНК в Металлургическом районе на улице Сталеваров проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и опрошены очевидцы противоправных деяний. В результате совместной работы оперативников, сотрудников ППС и ГИБДД Челябинска задержаны двое мужчин и женщина», — сообщили в ведомстве.

Оказалось, что задержанные прятали и забирали «закладки» с наркотическими веществами — мефедроном и героином. В отношении задержанных возбуждено уголовное делопроизводство.

Ранее URA.RU сообщало, что в городе Копейске в суд передано дело о производстве и распространении наркотика мефедрона в отношении четверых местных жителей. Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.

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После анализа сообщений в местных социальных сетях о странном поведении людей, что-то копающих под деревьями, сотрудники полиции города Челябинска задержали граждан, оставляющих закладки с наркотическими веществами. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. «Оперативниками ОНК в Металлургическом районе на улице Сталеваров проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий и опрошены очевидцы противоправных деяний. В результате совместной работы оперативников, сотрудников ППС и ГИБДД Челябинска задержаны двое мужчин и женщина», — сообщили в ведомстве. Оказалось, что задержанные прятали и забирали «закладки» с наркотическими веществами — мефедроном и героином. В отношении задержанных возбуждено уголовное делопроизводство. Ранее URA.RU сообщало, что в городе Копейске в суд передано дело о производстве и распространении наркотика мефедрона в отношении четверых местных жителей. Преступникам грозит до 20 лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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