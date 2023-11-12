12 ноября 2023
11 ноября 2023

В Свердловских больницах не могут выявить новый штамм COVID-19 «Пирола»

© Служба новостей «URA.RU»
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Официально в Свердловской области нет зарегистрированных случаев заболевания новым штаммом «Пирола» Фото:

В медицинских учреждениях Свердловской области отсутствуют реагенты для выявления нового штамма коронавируса «Пирола». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в региональном минздраве.

«В регионе не выявляют новый вариант COVID-19 „Пирола“, так как в больницах отсутствуют реагенты. Понимания, когда реагенты появятся в Свердловской области, пока нет. На данный момент всех пациентов с COVID-19 лечат по классической схеме, которую применяют при лечении других штаммов», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась в министерство здравоохранения Свердловской области. «В настоящее время проводится ИХА (иммунохроматографический анализ) и ПЦР (метод лабораторной диагностики) исследования. Типирование проводит только Роспотребнадзор», — отметили в региональном минздраве. Официальный запрос направлен в свердловский Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил.

Первые случаи заражения штаммом «Пирола» выявили во Франции в августе 2023 года. В ноябре 2023 года «Пиролу» впервые зарегистрировали в России. На данный момент смертельных случаев, связанных с новым штаммом, не зафиксировано.

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В медицинских учреждениях Свердловской области отсутствуют реагенты для выявления нового штамма коронавируса «Пирола». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил источник в региональном минздраве. «В регионе не выявляют новый вариант COVID-19 „Пирола“, так как в больницах отсутствуют реагенты. Понимания, когда реагенты появятся в Свердловской области, пока нет. На данный момент всех пациентов с COVID-19 лечат по классической схеме, которую применяют при лечении других штаммов», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась в министерство здравоохранения Свердловской области. «В настоящее время проводится ИХА (иммунохроматографический анализ) и ПЦР (метод лабораторной диагностики) исследования. Типирование проводит только Роспотребнадзор», — отметили в региональном минздраве. Официальный запрос направлен в свердловский Роспотребнадзор. На момент публикации новости ответ не поступил. Первые случаи заражения штаммом «Пирола» выявили во Франции в августе 2023 года. В ноябре 2023 года «Пиролу» впервые зарегистрировали в России. На данный момент смертельных случаев, связанных с новым штаммом, не зафиксировано.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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