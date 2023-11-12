12 ноября 2023

Бандитов, нападавших на иностранцев в Екатеринбурге, отправили в СИЗО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Преступления совершались с 2013 года, но судить банду начали только сейчас
Преступления совершались с 2013 года, но судить банду начали только сейчас Фото:

В Екатеринбурге членов банды, нападавшей на иностранцев с 2013 года, заключили под стражу на шесть месяцев. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

Срок содержания в СИЗО у мужчин истекал 19 ноября. Прокурор запросил продлить арест на полгода. Судья удовлетворил ходатайство обвинителя, рассказал журналист агентства.

По версии следствия, Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов с февраля 2013 года нападали на иностранцев и отбирали у них деньги. Всего банда, в составе которой было десять человек, совершила четыре разбойных нападения.

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В Екатеринбурге членов банды, нападавшей на иностранцев с 2013 года, заключили под стражу на шесть месяцев. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. Срок содержания в СИЗО у мужчин истекал 19 ноября. Прокурор запросил продлить арест на полгода. Судья удовлетворил ходатайство обвинителя, рассказал журналист агентства. По версии следствия, Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов с февраля 2013 года нападали на иностранцев и отбирали у них деньги. Всего банда, в составе которой было десять человек, совершила четыре разбойных нападения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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