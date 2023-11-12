Бандитов, нападавших на иностранцев в Екатеринбурге, отправили в СИЗО. Фото

13 ноября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Преступления совершались с 2013 года, но судить банду начали только сейчас Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге членов банды, нападавшей на иностранцев с 2013 года, заключили под стражу на шесть месяцев. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. Срок содержания в СИЗО у мужчин истекал 19 ноября. Прокурор запросил продлить арест на полгода. Судья удовлетворил ходатайство обвинителя, рассказал журналист агентства. По версии следствия, Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов с февраля 2013 года нападали на иностранцев и отбирали у них деньги. Всего банда, в составе которой было десять человек, совершила четыре разбойных нападения. Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге членов банды, нападавшей на иностранцев с 2013 года, заключили под стражу на шесть месяцев. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. Срок содержания в СИЗО у мужчин истекал 19 ноября. Прокурор запросил продлить арест на полгода. Судья удовлетворил ходатайство обвинителя, рассказал журналист агентства. По версии следствия, Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров и Далерджон Махмаджонов с февраля 2013 года нападали на иностранцев и отбирали у них деньги. Всего банда, в составе которой было десять человек, совершила четыре разбойных нападения.