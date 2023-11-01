01 ноября 2023

Мошенники атаковали пермских чиновников

В Telegram неизвестные рассылают сообщения от имени начальника пермской ИГЖН
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники продолжают дискредитировать пермских чиновников. Сомнительные сообщения ранее рассылали от имени министра территориальной безопасности края и замглавы Перми, а теперь они приходят якобы с аккаунта начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова.

«Я к вам по такому поводу — мне звонили из МинЖКХ. Просили предупредить, что с вами будут связываться. Будьте готовы к звонку. Информацию коллегам пока не передавайте, говорили о конфиденциальности», — такие послания рассылают от имени Евсюкова.

В ИГЖН рассказали, что аккаунт, с которого приходят сообщения, к Евсюкову отношения не имеет. «Злоумышленники пытаются войти в доверие. Будьте, пожалуйста, внимательны! Данный аккаунт не имеет никакого отношения к Александру Евсюкову», — предупредили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что по аналогичной схеме мошенники пытались воспользоваться именами министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой. Также они пытались обмануть сотрудников театров, отправляя сообщения якобы от имени руководства.

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Мошенники продолжают дискредитировать пермских чиновников. Сомнительные сообщения ранее рассылали от имени министра территориальной безопасности края и замглавы Перми, а теперь они приходят якобы с аккаунта начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова. «Я к вам по такому поводу — мне звонили из МинЖКХ. Просили предупредить, что с вами будут связываться. Будьте готовы к звонку. Информацию коллегам пока не передавайте, говорили о конфиденциальности», — такие послания рассылают от имени Евсюкова. В ИГЖН рассказали, что аккаунт, с которого приходят сообщения, к Евсюкову отношения не имеет. «Злоумышленники пытаются войти в доверие. Будьте, пожалуйста, внимательны! Данный аккаунт не имеет никакого отношения к Александру Евсюкову», — предупредили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что по аналогичной схеме мошенники пытались воспользоваться именами министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой. Также они пытались обмануть сотрудников театров, отправляя сообщения якобы от имени руководства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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