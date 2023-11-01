Мошенники атаковали пермских чиновников

Мошенники продолжают дискредитировать пермских чиновников. Сомнительные сообщения ранее рассылали от имени министра территориальной безопасности края и замглавы Перми, а теперь они приходят якобы с аккаунта начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова.
«Я к вам по такому поводу — мне звонили из МинЖКХ. Просили предупредить, что с вами будут связываться. Будьте готовы к звонку. Информацию коллегам пока не передавайте, говорили о конфиденциальности», — такие послания рассылают от имени Евсюкова.
В ИГЖН рассказали, что аккаунт, с которого приходят сообщения, к Евсюкову отношения не имеет. «Злоумышленники пытаются войти в доверие. Будьте, пожалуйста, внимательны! Данный аккаунт не имеет никакого отношения к Александру Евсюкову», — предупредили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказывало, что по аналогичной схеме мошенники пытались воспользоваться именами министра территориальной безопасности Пермского края Виктора Батмазова и первого замглавы администрации Перми Ольги Андриановой. Также они пытались обмануть сотрудников театров, отправляя сообщения якобы от имени руководства.
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