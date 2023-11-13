Рилсмейкер из ХМАО раскрыл суммы заработков на съемке роликов для соцсетей

Съемка видеоконтента для соцсетей в ХМАО приносит от 100 тысяч рублей в месяц

13 ноября 2023 в 19:42 Размер текста - 17 +

На съемке вертикальных роликов для соцсетей можно заработать 100 тысяч в месяц и более Фото: Илья Московец © URA.RU На создании развлекательного видеоконтента для соцсетей возможно заработать более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом агентству URA.RU рассказал режиссер коротких роликов (рилсмейкер) из Нижневартовска (ХМАО) Олег Малков. «Я создаю вертикальные видеоролики для различных платформ и соцсетей. Начинающий рилсмейкер может заработать в месяц порядка 45 тысяч рублей, однако здесь прибыль зависит от того, сколько роликов ты выпустишь, и от условий контракта с заказчиком. Если не лениться, со временем можно без труда зарабатывать стабильно по 100 тысяч в месяц», — пояснил Малков корреспонденту агентства. До того как попасть в индустрию, мужчина организовывал мероприятия, подрабатывал водителем и курьером. За два года создания контента он успел поработать с блогерами, в том числе и миллионниками. Он также снимает контент для бизнеса по всей стране. Ранее URA.RU писало о том, что начинающий режиссер из ХМАО снял сериал «Немодельное агентство». На создание ленты о рынке эскорт-услуг уроженца Нижневартовска Антона Меньшикова вдохновила реальная история.

На создании развлекательного видеоконтента для соцсетей возможно заработать более 100 тысяч рублей в месяц. Об этом агентству URA.RU рассказал режиссер коротких роликов (рилсмейкер) из Нижневартовска (ХМАО) Олег Малков. «Я создаю вертикальные видеоролики для различных платформ и соцсетей. Начинающий рилсмейкер может заработать в месяц порядка 45 тысяч рублей, однако здесь прибыль зависит от того, сколько роликов ты выпустишь, и от условий контракта с заказчиком. Если не лениться, со временем можно без труда зарабатывать стабильно по 100 тысяч в месяц», — пояснил Малков корреспонденту агентства. До того как попасть в индустрию, мужчина организовывал мероприятия, подрабатывал водителем и курьером. За два года создания контента он успел поработать с блогерами, в том числе и миллионниками. Он также снимает контент для бизнеса по всей стране. Ранее URA.RU писало о том, что начинающий режиссер из ХМАО снял сериал «Немодельное агентство». На создание ленты о рынке эскорт-услуг уроженца Нижневартовска Антона Меньшикова вдохновила реальная история.