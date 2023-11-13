Авторитет из Сургута отказался от роли «смотрящего» за ХМАО

Кощей отбывает восьмилетний срок за вымогательство (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Авторитет из Сургута Евгений Кощей отказался от роли «смотрящего» за ХМАО. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

После смерти в 2020 году вора в законе Владимира Зятькова, «смотрящего» за ХМАО, эту позицию занял местный авторитет, трижды судимый за кражу и разбой Андрей Братына. Но спустя год в криминальном мире произошел раскол. Некоторые группировки начали активно вливаться в бизнес, что не понравилось местным авторитетам. На сторону «коммерсантов» встал трижды судимый за наркотики и разбойное нападение вор в законе Ражидин Михралиев (Раджик Нижневартовский), который назвал себя «смотрящим» за округом, не согласовывая это с местным криминалитетом. Конфликты обострялись, и в криминальном мире попытались найти претендента, который устроит всех.

«Весной активно обсуждался вопрос о назначении на роль „положенца“ Жени Кощея, который сейчас отбывает восьмилетний срок в колонии строгого режима за вымогательство. Кощей был альтернативой. Некоторые уважаемые люди считали, что он сможет уладить конфликты между группировками, которые начались после смерти Зятька. Но осенью Кощей сообщил, что отказывается от предложения», — сообщил источник.

По словам инсайдера, Кощея вынудили отказаться от притязаний на «смотрящего». Причиной послужило его предпринимательское прошлое. До ареста он занимался бизнесом. «Главная причина разногласий между группировками началась после того, как в криминальный мир ХМАО начали попадать бизнесмены. Многим авторитеты из округа не захотели вести дела с людьми, у которых во главе угла выгода. Местные побоялись, что Кощей также поставит все на коммерческие рельсы, имея за спиной богатый предпринимательский опыт. Вот ему и посоветовали не ввязываться в борьбу за место „положенца“», — добавил собеседник URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что Кощей рассматривался на роль смотрящего в Югре. Кощей был задержан сотрудниками полиции в 2016 году за вымогательство в крупном размере. Как сообщал источник, Кощей собирается освободиться раньше срока.