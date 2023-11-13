Губернатор ХМАО проведет встречи с семьями мобилизованных бойцов СВО

14 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Губернатор Югры Наталья Комарова проведет серию встреч с семьями мобилизованных (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет дополнительную серию встреч с семьями мобилизованных участников специальной военной операции. Об этом URA.RU раccказали в окружном правительстве. «По поручению губернатора в ответ на запросы семей мобилизованных прорабатывается формат таких мероприятий, участниками которых станут супруги мобилизованных и члены их семей. Это будут отдельные встречи с семьями», — прокомментировали в ведомстве. Предполагается, что встречи не будут носить публичный характер. Во время поездки по муниципалитетам к губернатору обращались жены и матери участников СВО. Большая часть вопросов касалась отпусков, ротации бойцов и проблем с получением выплат. Так, на завершающей цикл поездок главы региона встрече в Урае к Комаровой обратилась мать без вести пропавшего солдата. Он заключил контракт с Вооруженными силами РФ в декабре 2021 года, но также принимал участие в СВО. Женщина поблагодарила губернатора за помощь в поисках и сообщила, что не может воспользоваться льготами при оплате ЖКУ, поскольку контракт ее сын заключил еще до того, как эти льготы были приняты правительством Югры. Комарова пообещала доработать закон. «Нужно вернуться к акту, который мы приняли. По смыслу — не должно быть такой ситуации. Я понимаю, как это отработать. В отношении поисков сына давайте подключим Гуманитарный корпус, который там работает. Будем надеяться, что найдем», — сообщила глава региона. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры одобрила новые выплаты бойцам СВО. Участники спецоперации, прибывшие в отпуск в ХМАО, получат фиксированную выплату в размере 25 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет дополнительную серию встреч с семьями мобилизованных участников специальной военной операции. Об этом URA.RU раccказали в окружном правительстве. «По поручению губернатора в ответ на запросы семей мобилизованных прорабатывается формат таких мероприятий, участниками которых станут супруги мобилизованных и члены их семей. Это будут отдельные встречи с семьями», — прокомментировали в ведомстве. Предполагается, что встречи не будут носить публичный характер. Во время поездки по муниципалитетам к губернатору обращались жены и матери участников СВО. Большая часть вопросов касалась отпусков, ротации бойцов и проблем с получением выплат. Так, на завершающей цикл поездок главы региона встрече в Урае к Комаровой обратилась мать без вести пропавшего солдата. Он заключил контракт с Вооруженными силами РФ в декабре 2021 года, но также принимал участие в СВО. Женщина поблагодарила губернатора за помощь в поисках и сообщила, что не может воспользоваться льготами при оплате ЖКУ, поскольку контракт ее сын заключил еще до того, как эти льготы были приняты правительством Югры. Комарова пообещала доработать закон. «Нужно вернуться к акту, который мы приняли. По смыслу — не должно быть такой ситуации. Я понимаю, как это отработать. В отношении поисков сына давайте подключим Гуманитарный корпус, который там работает. Будем надеяться, что найдем», — сообщила глава региона. Ранее URA.RU писало, что губернатор Югры одобрила новые выплаты бойцам СВО. Участники спецоперации, прибывшие в отпуск в ХМАО, получат фиксированную выплату в размере 25 тысяч рублей.