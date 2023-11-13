В ХМАО на новогодние каникулы упала стоимость авиабилетов на рейсы до Москвы

14 ноября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Самые дешевые авиарейсы из ХМАО в Москву на Новый год приходятся на середину каникул Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы в новогодние каникулы. Покупка билетов на самолет из Сургута в одну сторону в середине праздничной недели обойдется югорчанам в 8,5 тысяч рублей. «Стоимость перелета Сургут-Москва 3 января в одну сторону составит около 8,5 тысяч рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». На конец декабря, согласно информации на сайте, билеты обойдутся дороже почти в два раза и будут стоить более 12 тысяч. Самые дешевые авиабилеты из Нижневартовска в Москву в новогодние каникулы также приходятся на вылеты в середине праздничной недели. Их стоимость аналогично обойдется около 8,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово едут отдыхать на горячие источники Тюмени. Югорчане выбирают это направление, чтобы сэкономить время на дороге.

В Ханты-Мансийском автономном округе снизились цены на московские авиарейсы в новогодние каникулы. Покупка билетов на самолет из Сургута в одну сторону в середине праздничной недели обойдется югорчанам в 8,5 тысяч рублей. «Стоимость перелета Сургут-Москва 3 января в одну сторону составит около 8,5 тысяч рублей», — следует из графика цен сервиса «Авиасейлс». На конец декабря, согласно информации на сайте, билеты обойдутся дороже почти в два раза и будут стоить более 12 тысяч. Самые дешевые авиабилеты из Нижневартовска в Москву в новогодние каникулы также приходятся на вылеты в середине праздничной недели. Их стоимость аналогично обойдется около 8,5 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово едут отдыхать на горячие источники Тюмени. Югорчане выбирают это направление, чтобы сэкономить время на дороге.