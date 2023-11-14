Соседи назвали странным подростка, который подозревается в двойном убийстве в Екатеринбурге

Школьник, напавший с ножом на свою 14-летнюю подругу и ее мать, был странным молодым человеком. Как рассказала URA.RU знакомая семьи парня, она часто замечала его в неблагополучной компании. По предположениям источника, он мог употреблять запрещенные вещества.
«Он был немного странным, курить ходил почему-то всегда выше своего этажа, часто его гоняла с друзьями со своей лестничной клетки. Я редко встречала парня, но лично мне казалось, что компания у него не очень хорошая, было ощущение, что явно что-то употребляли», — заявила собеседница.
Также источник подтвердила, что видела погибшую девочку, когда она гуляла с собакой. До подростка школьница встречалась с другим молодым человеком.
В Екатеринбурге 16-летнего школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности к своему старшему брату. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею, а после, чтобы скрыть преступление, зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого парень украл банковскую карту женщины, снял деньги и пошел гулять с другом, которому признался, что убил двух человек. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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