Соседи назвали странным подростка, который подозревается в двойном убийстве в Екатеринбурге

Парень, подозреваемый в двойном убийстве в Екатеринбурге, был в плохой компании

14 ноября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла вечером 13 ноября на Сортировке Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге Школьник, напавший с ножом на свою 14-летнюю подругу и ее мать, был странным молодым человеком. Как рассказала URA.RU знакомая семьи парня, она часто замечала его в неблагополучной компании. По предположениям источника, он мог употреблять запрещенные вещества. «Он был немного странным, курить ходил почему-то всегда выше своего этажа, часто его гоняла с друзьями со своей лестничной клетки. Я редко встречала парня, но лично мне казалось, что компания у него не очень хорошая, было ощущение, что явно что-то употребляли», — заявила собеседница. Также источник подтвердила, что видела погибшую девочку, когда она гуляла с собакой. До подростка школьница встречалась с другим молодым человеком. В Екатеринбурге 16-летнего школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности к своему старшему брату. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею, а после, чтобы скрыть преступление, зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого парень украл банковскую карту женщины, снял деньги и пошел гулять с другом, которому признался, что убил двух человек. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.

Школьник, напавший с ножом на свою 14-летнюю подругу и ее мать, был странным молодым человеком. Как рассказала URA.RU знакомая семьи парня, она часто замечала его в неблагополучной компании. По предположениям источника, он мог употреблять запрещенные вещества. «Он был немного странным, курить ходил почему-то всегда выше своего этажа, часто его гоняла с друзьями со своей лестничной клетки. Я редко встречала парня, но лично мне казалось, что компания у него не очень хорошая, было ощущение, что явно что-то употребляли», — заявила собеседница. Также источник подтвердила, что видела погибшую девочку, когда она гуляла с собакой. До подростка школьница встречалась с другим молодым человеком. В Екатеринбурге 16-летнего школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности к своему старшему брату. Он трижды ударил ее ножом в спину и шею, а после, чтобы скрыть преступление, зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого парень украл банковскую карту женщины, снял деньги и пошел гулять с другом, которому признался, что убил двух человек. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.