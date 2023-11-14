Жителей пермского села заманили на митинг против мэра

Жители пришли обсудить дальнейшую судьбу ДК Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Мысы Краснокамского округа Пермского края жителей собрали на обсуждение судьбы местного ДК «Восход», однако собрание превратилось в митинг. Сотрудник администрации ДК пыталась сделать из собрания акцию с требованием отставки главы округа Игоря Быкариза, чего сельчане не ожидали и не планировали. Об этом URA.RU рассказал один из жителей села Николай (имя изменено).

Как рассказал собеседник агентства, изначально жители планировали сделать из зрительного зала в ДК «Восход» спортивно-культурное пространство, так как с помощью спорта можно привлечь финансирование на реставрацию объекта — ранее на ремонт спортивной части дома культуры выделили большие средства. Для этого инициативные сельчане решили провести собрание, на котором менеджер клуба неожиданно призвала земляков уволить мэра.

«Мы написали объявление в паблике, что будет собрание по дальнейшей судьбе спорта и культуры в селе. 1 октября сельчане собрались с вопросом, перенести ли зал на 500 мест в спорт и сделать его культурно-спортивным, но вместо этого с помощью менеджера ДК Мелузовой Ларисы собрание переросло в митинг по поводу отставки главы города. Вместо того чтобы разбирать вопрос, она предоставила письмо об отставке главы и призвала уволить мэра», — рассказал собеседник агентства. По мнению Николая, менеджер действовала в чьих-то интересах — письмо с подписями граждан об отставке главы может инициировать проверку и увольнение мэра.

Собеседник отметил, что жители не хотят, чтобы их втягивали в политические игры, им интересно лишь решить судьбу здания, чтобы у их детей было место для занятий спортом. Сельчане написали обращение в администрацию округа, Следственный комитет и полицию по поводу проверки действий менеджера ДК. В администрацию Краснокамского округа, ГУ МВД и СК по Пермскому краю направлены запросы. Мелузова Лариса на момент публикации на сообщения редакции не ответила.