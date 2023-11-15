Челябинскому экс-губернатору Дубровскому пересчитают миллиардный долг

Финансовые претензии к Борису Дубровскому увеличиваются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

В рамках дела о банкротстве экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского предложено переработать план реструктуризации долгов с учетом необходимости вернуть кредиторам более одного млрд рублей. Эта информация появилась в базе судебных дел.

«Должнику доработать план реструктуризации долгов гражданина, включить в этот план предварительную задолженность по спору о привлечении к субсидиарной ответственности в пользу АО ПО „Монтажник“ на сумму 930 млн 513 тысяч 35 рублей и по спору о привлечении должника к субсидиарной ответственности. Представить порядок расчета по плану реструктуризации долгов гражданина со всеми кредиторами как включенными в реестр требовании кредиторов, так и незаявленными при рассмотрении дела о банкротстве по спорам о привлечении к субсидиарной ответственности с учетом срока исполнения плана в течение двух лет. Должнику представить в суд сведения об имуществе, достаточном для расчета с кредиторами на общую сумму более 1 млрд рублей», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Заявление о взыскании с Дубровского-старшего без малого миллиарда рублей поступило в суд в августе от финансового управляющего «Монтажника». Ранее в тот же суд поступили аналогичные иски к экс-директору обанкротившегося семейного актива Алексею Павлюку и сыну экс-чиновника Александру Дубровскому. Последний являлся основным акционером фирмы.

Семья Дубровских купила «Монтажник» в 2017 году. Компания строила к саммитам ШОС и БРИКС конгресс-холл «Крылья» в Челябинске. После освоения нескольких миллиардов рублей из казны региона проект заморозили, а в 2020 года ПО «Монтажник» обанкротился. Позднее банкротами признали Дубровского-старшего, покинувшего Россию после досрочной отставки, а затем и его сына Александра. Представители семьи Дубровских не комментируют ход банкротства.