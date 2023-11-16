Итальянская газета Tempo опубликовала мем про Байдена и Зеленского. Скрин

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, зеленский владимир, stock, Джо Байден
Итальянская газета пошутила над Джо Байденом и Владимиром Зеленским Фото:

Итальянское издание Tempo высмеяло плохую память президента США Джо Байдена во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Шутка появилась на первой полосе газеты.

«Прошу прощения… Напомните, кто вы?» — спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: «Как это кто? Я — Зеленский, президент», — следует из выпуска издания. Сам выпуск вышел под названием: «Европа выделит еще 110 миллионов на забытый конфликт на Украине».

Еще недавно Джо Байден выразил готовность подписать законопроект о бюджете страны, который не будет включать в себя военную поддержку Украины и Израиля. За проект американского бюджета без сторонней финансовой помощи проголосовали 336 человек.

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Итальянское издание Tempo высмеяло плохую память президента США Джо Байдена во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Шутка появилась на первой полосе газеты. «Прошу прощения… Напомните, кто вы?» — спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: «Как это кто? Я — Зеленский, президент», — следует из выпуска издания. Сам выпуск вышел под названием: «Европа выделит еще 110 миллионов на забытый конфликт на Украине». Еще недавно Джо Байден выразил готовность подписать законопроект о бюджете страны, который не будет включать в себя военную поддержку Украины и Израиля. За проект американского бюджета без сторонней финансовой помощи проголосовали 336 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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