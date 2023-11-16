Итальянская газета пошутила над Джо Байденом и Владимиром Зеленским Фото: Официальный сайт президента Украины

Итальянское издание Tempo высмеяло плохую память президента США Джо Байдена во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Шутка появилась на первой полосе газеты.

«Прошу прощения… Напомните, кто вы?» — спросил Байден Зеленского, на что тот ответил: «Как это кто? Я — Зеленский, президент», — следует из выпуска издания. Сам выпуск вышел под названием: «Европа выделит еще 110 миллионов на забытый конфликт на Украине».

Еще недавно Джо Байден выразил готовность подписать законопроект о бюджете страны, который не будет включать в себя военную поддержку Украины и Израиля. За проект американского бюджета без сторонней финансовой помощи проголосовали 336 человек.