15 ноября 2023

В Челябинске рабочие без опыта могут зарабатывать от 50 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Запуск цеха горячего цинкования на Уральском заводе многограннных опор. Свердловская область, Полевской, сварка, сварщик, рабочий, цех, проивзодство, уральский завод многогранных опор
Уже на старте рабочие в Челябинске могут зарабатывать от 50 тысяч рублей Фото:

Челябинцам без опыта предложили освоить рабочую специальность на заводе с зарплатой от 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех»).

«Тем, кто не имеет опыта работы, ЧТЗ предлагает бесплатно освоить дефицитную профессию. С первого месяца уровень заработной платы составит не менее 50 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе завода.

На заводе добавили, что в перечень дефицитных профессий входят 17 позиций: станочник широкого профиля, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, токарь-расточник, фрезеровщик, шлифовщик и другие. При этом после обучения и роста выработки нового сотрудника будет увеличиваться и его зарплата, сейчас средний размер оплаты труда у сотрудников ЧТЗ составляет 97 400 тысяч рублей.

«Мы видим, что многие люди уже уловили тренд на востребованность дефицитных рабочих профессий. У нас на предприятии у них есть возможность бесплатно постигать азы рабочей профессии с нуля и получать достойную заработную плату — практически сопоставимую со среднемесячной заработной платой в регионе», — отметила врио генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Елена Тихомирова.

Ранее стало известно, что за год зарплата рабочих Челябинской области выросла на 10 тысяч рублей. Если в сентябре прошлого года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» в регионе составляла 45,0 тысячи рублей, то сегодня — уже 55,3 тысячи.

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Челябинцам без опыта предложили освоить рабочую специальность на заводе с зарплатой от 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (в составе АО «Концерн «Уралвагонзавод» входит в Госкорпорацию «Ростех»). «Тем, кто не имеет опыта работы, ЧТЗ предлагает бесплатно освоить дефицитную профессию. С первого месяца уровень заработной платы составит не менее 50 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе завода. На заводе добавили, что в перечень дефицитных профессий входят 17 позиций: станочник широкого профиля, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, токарь-расточник, фрезеровщик, шлифовщик и другие. При этом после обучения и роста выработки нового сотрудника будет увеличиваться и его зарплата, сейчас средний размер оплаты труда у сотрудников ЧТЗ составляет 97 400 тысяч рублей. «Мы видим, что многие люди уже уловили тренд на востребованность дефицитных рабочих профессий. У нас на предприятии у них есть возможность бесплатно постигать азы рабочей профессии с нуля и получать достойную заработную плату — практически сопоставимую со среднемесячной заработной платой в регионе», — отметила врио генерального директора ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» Елена Тихомирова. Ранее стало известно, что за год зарплата рабочих Челябинской области выросла на 10 тысяч рублей. Если в сентябре прошлого года средняя предлагаемая зарплата в сфере «Рабочий персонал» в регионе составляла 45,0 тысячи рублей, то сегодня — уже 55,3 тысячи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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