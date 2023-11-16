16 ноября 2023

Пермяк заплатит «Газпрому» 130 тысяч за то, что его не подключили к газу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, газовая котельная, трубы
Пермяк не установил нужное оборудование, поэтому подсоединить к газу его дом было нельзя Фото:

Житель Березников (Пермский край) по решению суда должен заплатить 136 тысяч рублей АО «Газпром газораспределение Пермь» за работы по подключению газа. Ранее клиент заключил договор о подключении дома к газоснабжению, но суд расторгнул соглашение, и «Газпром» не получил денег за работу. В итоге компания подала иск, сообщается на сайте Березниковского городского суд.

«Взыскать с истца в пользу АО „Газпром газораспределение Пермь“ сумму фактически понесенных затрат, связанных с исполнением договорных обязательств в размере 135 246 рублей 00 копеек», — говорится в решении. Инженеры компании провели изыскания, составили смету и проектную документацию.

Договор между пермяком и газовой компанией о подключении его участка к газу был заключен еще в 2015 году. На участке отсутствовало газоиспользующее оборудование и газовая сеть, которую он обязан был установить. Из-за того, что нужную инфраструктуру клиент так и не возвел, он постоянно переносил сроки исполнения договора. В 2021 году «Газпром» расторг сделку из-за постоянных переносов, однако уже сделанные работы ему так и не были оплачены. В итоге компания два раза обращалась в суд, и только во второй раз было вынесено решение о взыскании средств.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Березников (Пермский край) по решению суда должен заплатить 136 тысяч рублей АО «Газпром газораспределение Пермь» за работы по подключению газа. Ранее клиент заключил договор о подключении дома к газоснабжению, но суд расторгнул соглашение, и «Газпром» не получил денег за работу. В итоге компания подала иск, сообщается на сайте Березниковского городского суд. «Взыскать с истца в пользу АО „Газпром газораспределение Пермь“ сумму фактически понесенных затрат, связанных с исполнением договорных обязательств в размере 135 246 рублей 00 копеек», — говорится в решении. Инженеры компании провели изыскания, составили смету и проектную документацию. Договор между пермяком и газовой компанией о подключении его участка к газу был заключен еще в 2015 году. На участке отсутствовало газоиспользующее оборудование и газовая сеть, которую он обязан был установить. Из-за того, что нужную инфраструктуру клиент так и не возвел, он постоянно переносил сроки исполнения договора. В 2021 году «Газпром» расторг сделку из-за постоянных переносов, однако уже сделанные работы ему так и не были оплачены. В итоге компания два раза обращалась в суд, и только во второй раз было вынесено решение о взыскании средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...