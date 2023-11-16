Пермяк заплатит «Газпрому» 130 тысяч за то, что его не подключили к газу

17 ноября 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Пермяк не установил нужное оборудование, поэтому подсоединить к газу его дом было нельзя Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Березников (Пермский край) по решению суда должен заплатить 136 тысяч рублей АО «Газпром газораспределение Пермь» за работы по подключению газа. Ранее клиент заключил договор о подключении дома к газоснабжению, но суд расторгнул соглашение, и «Газпром» не получил денег за работу. В итоге компания подала иск, сообщается на сайте Березниковского городского суд. «Взыскать с истца в пользу АО „Газпром газораспределение Пермь“ сумму фактически понесенных затрат, связанных с исполнением договорных обязательств в размере 135 246 рублей 00 копеек», — говорится в решении. Инженеры компании провели изыскания, составили смету и проектную документацию. Договор между пермяком и газовой компанией о подключении его участка к газу был заключен еще в 2015 году. На участке отсутствовало газоиспользующее оборудование и газовая сеть, которую он обязан был установить. Из-за того, что нужную инфраструктуру клиент так и не возвел, он постоянно переносил сроки исполнения договора. В 2021 году «Газпром» расторг сделку из-за постоянных переносов, однако уже сделанные работы ему так и не были оплачены. В итоге компания два раза обращалась в суд, и только во второй раз было вынесено решение о взыскании средств.

Житель Березников (Пермский край) по решению суда должен заплатить 136 тысяч рублей АО «Газпром газораспределение Пермь» за работы по подключению газа. Ранее клиент заключил договор о подключении дома к газоснабжению, но суд расторгнул соглашение, и «Газпром» не получил денег за работу. В итоге компания подала иск, сообщается на сайте Березниковского городского суд. «Взыскать с истца в пользу АО „Газпром газораспределение Пермь“ сумму фактически понесенных затрат, связанных с исполнением договорных обязательств в размере 135 246 рублей 00 копеек», — говорится в решении. Инженеры компании провели изыскания, составили смету и проектную документацию. Договор между пермяком и газовой компанией о подключении его участка к газу был заключен еще в 2015 году. На участке отсутствовало газоиспользующее оборудование и газовая сеть, которую он обязан был установить. Из-за того, что нужную инфраструктуру клиент так и не возвел, он постоянно переносил сроки исполнения договора. В 2021 году «Газпром» расторг сделку из-за постоянных переносов, однако уже сделанные работы ему так и не были оплачены. В итоге компания два раза обращалась в суд, и только во второй раз было вынесено решение о взыскании средств.