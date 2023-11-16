Наркодиллеры рассказали, зачем прислали гроб с головой свердловчанину

Свердловчанин, которому прислали гроб с головой, работал на наркомафию

17 ноября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Семью потерпевшего взяли под защиту силовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мужчина по имени Владислав, которому прислали гроб с головой свиньи, работал курьером на наркомагазин в Первоуральске (Свердловская область). Он часто обманывал и не выполнял свою работу, сообщил один из представителей магазина. История началась с того, что Владислав обнаружил в своей квартире, которую сдавал мужчине, нарколабораторию и коробки с веществом. После этого ему стали приходить угрозы от представителей наркомагазина. Тогда Владислав обратился за помощью к силовикам. Однако угрозы лишь усилились: в один день к квартире, где живет его семья, приставили гроб с отрубленной головой свиньи. Тогда полиция взяла семью под защиту. После этого силовики поймали курьеров, которые работали по указке владельцев магазина, и угрожали семье Владислава. Их заключили под стражу. «Владислав был нашим курьером, он кинул нас и решил поднять шумиху, чтобы обезопасить себя. А в СМИ пишут, что мы кошмарим его из-за того, что он сдал наркотики в полицию. Мы хотели лишь вразумить его, давление было психологическое», — пишет 66.RU, ссылаясь на представителя магазина. По его данным, Владислава никто не избивал. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что следствие рассмотрит разные версии происхождения найденного наркотика. Также силовики установят, какую роль в этой истории играл Владислав, и имел ли он отношение к магазину. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Владислава. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мужчина по имени Владислав, которому прислали гроб с головой свиньи, работал курьером на наркомагазин в Первоуральске (Свердловская область). Он часто обманывал и не выполнял свою работу, сообщил один из представителей магазина. История началась с того, что Владислав обнаружил в своей квартире, которую сдавал мужчине, нарколабораторию и коробки с веществом. После этого ему стали приходить угрозы от представителей наркомагазина. Тогда Владислав обратился за помощью к силовикам. Однако угрозы лишь усилились: в один день к квартире, где живет его семья, приставили гроб с отрубленной головой свиньи. Тогда полиция взяла семью под защиту. После этого силовики поймали курьеров, которые работали по указке владельцев магазина, и угрожали семье Владислава. Их заключили под стражу. «Владислав был нашим курьером, он кинул нас и решил поднять шумиху, чтобы обезопасить себя. А в СМИ пишут, что мы кошмарим его из-за того, что он сдал наркотики в полицию. Мы хотели лишь вразумить его, давление было психологическое», — пишет 66.RU, ссылаясь на представителя магазина. По его данным, Владислава никто не избивал. Официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых отметил, что следствие рассмотрит разные версии происхождения найденного наркотика. Также силовики установят, какую роль в этой истории играл Владислав, и имел ли он отношение к магазину. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Владислава. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться.