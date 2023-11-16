В магазинах ХМАО цены на свинину взлетели на 10%

В Ханты-Мансийском автономном округе за полгода выросла стоимость свинины. Средняя цена мяса по региону поднялась более чем на 10%. Об этом URA.RU сообщил Росстат.
«В середине ноября стоимость килограмма свинины в среднем по ХМАО составляет 360,99 рублей. В мае цена продукции была на уровне 324,07 рублей. За шесть месяцев рост составил 11,3%», — следует из статистики ведомства.
Самую дорогую свинину продают в Ханты-Мансийске. За килограмм мяса в столице ХМАО просят в среднем по 396 рублей. А меньше всего, по данным исследования, продукция стоит в Нижневартовске — 336 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно подорожало куриное мясо. Больше всего по региону с начала года цены выросли в Нижневартовске — на 35%.
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