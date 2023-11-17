17 ноября 2023

На челябинские районы обрушился снежный циклон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, зима, водитель, снегопад, климат, автовладелец, автотранспорт, дорожная обстановка
В регионе начались снегопады Фото:

В Челябинскую область пришел снежный циклон. В некоторых территориях 18 ноября выпало значительное количество осадков. Об этом сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович.

«Выпало много осадков. К ликвидации последствий снегопада приступила техника. Дорожные машины работают на трассах: Южноуральск- Магнитогорск, Магнитогорск-Кизил-Сибай, трасса на Субутак, обход на Ржавку, обход на аэропорт», — написал Яхимов в своем telegram-канале.

Информацию о снегопадах подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции и опубликовали в соцсетях видео. На кадрах с трассы М-5 под Златоустом видно, что идет обильный снег. Из-за погоды автоколонны идут плотным потоком, движение после поломки фуры на федеральной трассе восстановлено.

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В Челябинскую область пришел снежный циклон. В некоторых территориях 18 ноября выпало значительное количество осадков. Об этом сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович. «Выпало много осадков. К ликвидации последствий снегопада приступила техника. Дорожные машины работают на трассах: Южноуральск- Магнитогорск, Магнитогорск-Кизил-Сибай, трасса на Субутак, обход на Ржавку, обход на аэропорт», — написал Яхимов в своем telegram-канале. Информацию о снегопадах подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции и опубликовали в соцсетях видео. На кадрах с трассы М-5 под Златоустом видно, что идет обильный снег. Из-за погоды автоколонны идут плотным потоком, движение после поломки фуры на федеральной трассе восстановлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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