В регионе начались снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область пришел снежный циклон. В некоторых территориях 18 ноября выпало значительное количество осадков. Об этом сообщил глава Агаповского муниципального района Артем Яхимович.

«Выпало много осадков. К ликвидации последствий снегопада приступила техника. Дорожные машины работают на трассах: Южноуральск- Магнитогорск, Магнитогорск-Кизил-Сибай, трасса на Субутак, обход на Ржавку, обход на аэропорт», — написал Яхимов в своем telegram-канале.

Информацию о снегопадах подтвердили в пресс-службе Госавтоинспекции и опубликовали в соцсетях видео. На кадрах с трассы М-5 под Златоустом видно, что идет обильный снег. Из-за погоды автоколонны идут плотным потоком, движение после поломки фуры на федеральной трассе восстановлено.