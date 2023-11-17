На трассе М-5 из-за сломавшейся фуры организовали реверсивное движение

Дальнобойщик перекрыл машиной часть дороги
В Челябинской области на трассе М5 под Златоустом сломалась фура. Чтобы избежать пробок в горной местности сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.
«Сегодня на 1741 километре из-за неисправности двигателя сломался большегрузный автомобиль. На данном участке осуществляется реверсивное движение», — сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.
В пресс-службе уточнили, что автомобиль сломался, двигаясь в направлении Москвы. В настоящий момент принимаются меры по эвакуации большегруза.
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