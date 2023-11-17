17 ноября 2023

На трассе М-5 из-за сломавшейся фуры организовали реверсивное движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
Дальнобойщик перекрыл машиной часть дороги Фото:

В Челябинской области на трассе М5 под Златоустом сломалась фура. Чтобы избежать пробок в горной местности сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение.

«Сегодня на 1741 километре из-за неисправности двигателя сломался большегрузный автомобиль. На данном участке осуществляется реверсивное движение», — сообщили в управлении Госавтоинспекции региона.

В пресс-службе уточнили, что автомобиль сломался, двигаясь в направлении Москвы. В настоящий момент принимаются меры по эвакуации большегруза.

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В Челябинской области на трассе М5 под Златоустом сломалась фура. Чтобы избежать пробок в горной местности сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение. «Сегодня на 1741 километре из-за неисправности двигателя сломался большегрузный автомобиль. На данном участке осуществляется реверсивное движение», — сообщили в управлении Госавтоинспекции региона. В пресс-службе уточнили, что автомобиль сломался, двигаясь в направлении Москвы. В настоящий момент принимаются меры по эвакуации большегруза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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