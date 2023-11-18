18 ноября 2023
17 ноября 2023

Ювелирный салон отказался возвращать челябинцам отданное в ремонт золото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация "Замуж за иностранца". Екатеринбург, драгоценности, ювелирные изделия, украшение, обручальные кольца
В «ювелирке» не знают, куда делось золото карталинцев Фото:

Жителям Карталов (Челябинская область) не возвращают золото на два миллиона рублей, которое они отдали на ремонт и переплавку в ювелирный салон. Об этом карталинцы пожаловались в СМИ.

«19 жителей Карталов год назад обратились в ювелирный салон по улице Ленина. Кто-то решил поменять плетение, починить или переплавить изделие. Однако шло время, а золото клиентам так и не вернули», — пишет telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, вопросы с клиентами решала жена владельца салона Светлана. Сначала она отодвигала сроки, а потом сообщила, что муж умер и возврат ценностей возможен только через полгода, когда она вступит в наследство.

Через шесть месяцев Светлана призналась, что не знает, где золото, поскольку супруг проживал в Москве и она была не в курсе его дел. Наследница ювелирного салона отмечает, что сама морально страдает, но помочь карталинцам не может. Подобная позиция не устроила потерпевших, и они подали в полицию, прокуратуру и суд заявление на наследницу бизнеса.

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Жителям Карталов (Челябинская область) не возвращают золото на два миллиона рублей, которое они отдали на ремонт и переплавку в ювелирный салон. Об этом карталинцы пожаловались в СМИ. «19 жителей Карталов год назад обратились в ювелирный салон по улице Ленина. Кто-то решил поменять плетение, починить или переплавить изделие. Однако шло время, а золото клиентам так и не вернули», — пишет telegram-канал Ural Mash. По данным канала, вопросы с клиентами решала жена владельца салона Светлана. Сначала она отодвигала сроки, а потом сообщила, что муж умер и возврат ценностей возможен только через полгода, когда она вступит в наследство. Через шесть месяцев Светлана призналась, что не знает, где золото, поскольку супруг проживал в Москве и она была не в курсе его дел. Наследница ювелирного салона отмечает, что сама морально страдает, но помочь карталинцам не может. Подобная позиция не устроила потерпевших, и они подали в полицию, прокуратуру и суд заявление на наследницу бизнеса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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