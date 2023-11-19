Пермяк забил знакомого до смерти и спрятал тело в корыте

20 ноября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Суд вынес приговор преступнику (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель одной из деревень в Пермском крае забил своего знакомого до смерти, после чего спрятал тело убитого в корыте. Скрывать следы преступления пермяку помогал его отец. Информация о случившемся размещена в картотеке Ординского районного суда. «В апреле 2023 года пермяк вместе с отцом решили насобирать в деревне металлолом, чтобы сдать его и купить на полученные деньги алкоголь. Подсудимый забрался на крышу заброшенного дома и стал срывать оттуда листы железа. Увидев это, из дома напротив вышел знакомый ему мужчина, который стал ругаться на пермяка и оскорблять его. Тогда пермяк спустился, схватил деревянную палку и до смерти забил ей своего знакомого. Поняв, что убил человека, подсудимый убежал домой и все рассказал своим родственникам. Позже он вместе с отцом вернулся на место преступления и спрятал тело убитого в корыте, которое прикрыл листом железа», — говорится в решении суда. После того как отец и сын вернулись домой, убийца попросил сожительницу сжечь в уличной печи свою одежду, в которой был в момент совершения преступления. Затем пермяк позвонил в пункт приема металлолома и заказал автомобиль, на котором отвез и сдал листы железа. На вырученные деньги мужчина купил алкоголь, который распивал вместе с родственниками. Позже пермяка задержали сотрудники правоохранительных органов. Он полностью признал свою вину. Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве человека и отправил в колонию строго режима на девять лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель одной из деревень в Пермском крае забил своего знакомого до смерти, после чего спрятал тело убитого в корыте. Скрывать следы преступления пермяку помогал его отец. Информация о случившемся размещена в картотеке Ординского районного суда. «В апреле 2023 года пермяк вместе с отцом решили насобирать в деревне металлолом, чтобы сдать его и купить на полученные деньги алкоголь. Подсудимый забрался на крышу заброшенного дома и стал срывать оттуда листы железа. Увидев это, из дома напротив вышел знакомый ему мужчина, который стал ругаться на пермяка и оскорблять его. Тогда пермяк спустился, схватил деревянную палку и до смерти забил ей своего знакомого. Поняв, что убил человека, подсудимый убежал домой и все рассказал своим родственникам. Позже он вместе с отцом вернулся на место преступления и спрятал тело убитого в корыте, которое прикрыл листом железа», — говорится в решении суда. После того как отец и сын вернулись домой, убийца попросил сожительницу сжечь в уличной печи свою одежду, в которой был в момент совершения преступления. Затем пермяк позвонил в пункт приема металлолома и заказал автомобиль, на котором отвез и сдал листы железа. На вырученные деньги мужчина купил алкоголь, который распивал вместе с родственниками. Позже пермяка задержали сотрудники правоохранительных органов. Он полностью признал свою вину. Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве человека и отправил в колонию строго режима на девять лет.