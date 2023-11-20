Прокурор требует посадить экс-сотрудника пермской колонии за пытки заключенного

В Соликамске (Пермский край) в ходе судебного заседания прокурор запросил три года лишения свободы для бывшего сотрудника колонии Артура Хромцова, которого обвиняют в избиении заключенного. Адвокат настаивает на оправдании подзащитного.
«Гособвинитель Виталий Юдин попросил назначить Хромцову реальный срок наказания — три года колонии. Защита бывшего сотрудника ГУФСИН просит его оправдать», — сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката потерпевших Анастасию Шардакову. Суд вынесет приговор 21 ноября.
Уголовное дело против Хромцова возбудили в конце мая. Следователи сообщали, что он избил заключенного, приковав его наручниками. Когда дело дошло до суда, выяснилось, что экс-сотрудника колонии обвиняют в избиении двух заключенных. После скандала Хромцова уволили, но он нашел новую работу. Начальник колонии также уволился в связи с выходом на пенсию.
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