Прокурор требует посадить экс-сотрудника пермской колонии за пытки заключенного

20 ноября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Приговор суд вынесет 21 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске (Пермский край) в ходе судебного заседания прокурор запросил три года лишения свободы для бывшего сотрудника колонии Артура Хромцова, которого обвиняют в избиении заключенного. Адвокат настаивает на оправдании подзащитного. «Гособвинитель Виталий Юдин попросил назначить Хромцову реальный срок наказания — три года колонии. Защита бывшего сотрудника ГУФСИН просит его оправдать», — сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката потерпевших Анастасию Шардакову. Суд вынесет приговор 21 ноября. Уголовное дело против Хромцова возбудили в конце мая. Следователи сообщали, что он избил заключенного, приковав его наручниками. Когда дело дошло до суда, выяснилось, что экс-сотрудника колонии обвиняют в избиении двух заключенных. После скандала Хромцова уволили, но он нашел новую работу. Начальник колонии также уволился в связи с выходом на пенсию.

В Соликамске (Пермский край) в ходе судебного заседания прокурор запросил три года лишения свободы для бывшего сотрудника колонии Артура Хромцова, которого обвиняют в избиении заключенного. Адвокат настаивает на оправдании подзащитного. «Гособвинитель Виталий Юдин попросил назначить Хромцову реальный срок наказания — три года колонии. Защита бывшего сотрудника ГУФСИН просит его оправдать», — сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката потерпевших Анастасию Шардакову. Суд вынесет приговор 21 ноября. Уголовное дело против Хромцова возбудили в конце мая. Следователи сообщали, что он избил заключенного, приковав его наручниками. Когда дело дошло до суда, выяснилось, что экс-сотрудника колонии обвиняют в избиении двух заключенных. После скандала Хромцова уволили, но он нашел новую работу. Начальник колонии также уволился в связи с выходом на пенсию.