Прокурор требует посадить экс-сотрудника пермской колонии за пытки заключенного

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Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, приговор, колония, тюрьма, судебное заседание, судья, суд, личное дело, сотрудник фсин
Приговор суд вынесет 21 ноября Фото:

В Соликамске (Пермский край) в ходе судебного заседания прокурор запросил три года лишения свободы для бывшего сотрудника колонии Артура Хромцова, которого обвиняют в избиении заключенного. Адвокат настаивает на оправдании подзащитного.

«Гособвинитель Виталий Юдин попросил назначить Хромцову реальный срок наказания — три года колонии. Защита бывшего сотрудника ГУФСИН просит его оправдать», — сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката потерпевших Анастасию Шардакову. Суд вынесет приговор 21 ноября.

Уголовное дело против Хромцова возбудили в конце мая. Следователи сообщали, что он избил заключенного, приковав его наручниками. Когда дело дошло до суда, выяснилось, что экс-сотрудника колонии обвиняют в избиении двух заключенных. После скандала Хромцова уволили, но он нашел новую работу. Начальник колонии также уволился в связи с выходом на пенсию.

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В Соликамске (Пермский край) в ходе судебного заседания прокурор запросил три года лишения свободы для бывшего сотрудника колонии Артура Хромцова, которого обвиняют в избиении заключенного. Адвокат настаивает на оправдании подзащитного. «Гособвинитель Виталий Юдин попросил назначить Хромцову реальный срок наказания — три года колонии. Защита бывшего сотрудника ГУФСИН просит его оправдать», — сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката потерпевших Анастасию Шардакову. Суд вынесет приговор 21 ноября. Уголовное дело против Хромцова возбудили в конце мая. Следователи сообщали, что он избил заключенного, приковав его наручниками. Когда дело дошло до суда, выяснилось, что экс-сотрудника колонии обвиняют в избиении двух заключенных. После скандала Хромцова уволили, но он нашел новую работу. Начальник колонии также уволился в связи с выходом на пенсию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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