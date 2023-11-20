Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм
В Челябинске вблизи дома 85 на улице Новороссийской 20 ноября 85-летний пешеход погиб под колесами фуры. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу.
«Предварительно, водитель 1980 года рождения управляя автомобилем DAF XF наехал на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Мужчина 1938 года рождения скончался на месте», — говорится в сообщении.
ДТП произошло вблизи Новороссийской, 85. Обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции и ГИБДД.
Пешеход погиб на месте происшествия от полученных травм
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