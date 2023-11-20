В Челябинске под колесами фуры погиб пенсионер. Фото, видео

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс, реанимация, машина скорой помощи, скорая помощь
Пешеход скончался на месте происшествия от полученных травм Фото:

В Челябинске вблизи дома 85 на улице Новороссийской 20 ноября 85-летний пешеход погиб под колесами фуры. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу.

«Предварительно, водитель 1980 года рождения управляя автомобилем DAF XF наехал на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Мужчина 1938 года рождения скончался на месте», — говорится в сообщении.

ДТП произошло вблизи Новороссийской, 85. Обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции и ГИБДД.

Пешеход погиб на месте происшествия от полученных травм
Пешеход погиб на месте происшествия от полученных травм
Фото:

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В Челябинске вблизи дома 85 на улице Новороссийской 20 ноября 85-летний пешеход погиб под колесами фуры. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по городу. «Предварительно, водитель 1980 года рождения управляя автомобилем DAF XF наехал на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Мужчина 1938 года рождения скончался на месте», — говорится в сообщении. ДТП произошло вблизи Новороссийской, 85. Обстоятельства устанавливаются сотрудниками полиции и ГИБДД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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