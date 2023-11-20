Суд отказался рассматривать дело о мошенничестве против директора МУП из ХМАО

Дело вернется в суд после устранения неточностей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Суд Сургутского района отказался рассматривать уголовное дело по обвинению директора МУП «Солнечный» Екатерины Журавлевой за мошенничество в крупном размере из-за ошибок при расследовании. Об этом URA.RU сообщил источник из правоохранительных структур.

«Журавлеву обвиняли в хищении 690 тысяч рублей у администрации Сургутского района. По данным следствия, подозреваемая, будучи директором МУП, выплатила аффилированной компании деньги за фиктивное выполнение строительных работ. Но в судебном процессе вскрылся ряд несостыковок в деле. Основное — это сменилась потерпевшая сторона с мэрии района на МУП „Солнечный“. Именно с его счетов деньги ушли аффилированной компании, и это уже являлось основанием для возврата дела в прокуратуру», — сообщил собеседник.

Кроме того, появились несостыковки в сумме ущерба. После устранения неточностей дело вновь направят в суд для нового разбирательства. Пока же Журавлевой продлена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В адрес окружной прокуратуры был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Сама Журавлева в беседе с журналистом URA.RU подтвердила информацию о возвращении дела в надзорное ведомство. Она уверяет, что обвинение против нее сфабриковано.

Ранее URA.RU сообщало, что директора МУП «Солнечный» в Сургутском районе судят за мошенничество в крупном размере. Поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения ряда предпринимателей в полицию. Они сообщили, что Журавлева отправила предназначавшиеся им деньги посторонней организации.