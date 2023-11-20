20 ноября 2023

На трассе М-5 в Челябинской области перекроют движение

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Реконструкция участка трассы М-5 в Ашинском районе. Упрдор Южный Урал. Челябинск , м5, трасса м5, буровик, буровая установка, автодорога, реконструкция автодороги
Трассу перекроют из-за буровзрывных работ Фото:

На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области из-за буровзрывных работ 23 ноября перекроют движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», для легкового транспорта предусмотрели схему объезда.

«Осуществляется временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта», — предупредили в управлении.

Движение закроется с 9 до 14 часов на участке 1565 км — 1576 км. Большегрузам и автобусам в этот период проезд будет запрещен. Также в ведомстве напомнили, что с 14 ноября до начала октября 2024 года перекрытие движения будет производиться во вторник и в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий.

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На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области из-за буровзрывных работ 23 ноября перекроют движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», для легкового транспорта предусмотрели схему объезда. «Осуществляется временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта», — предупредили в управлении. Движение закроется с 9 до 14 часов на участке 1565 км — 1576 км. Большегрузам и автобусам в этот период проезд будет запрещен. Также в ведомстве напомнили, что с 14 ноября до начала октября 2024 года перекрытие движения будет производиться во вторник и в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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