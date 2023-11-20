На трассе М-5 в Челябинской области перекроют движение

21 ноября 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Трассу перекроют из-за буровзрывных работ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области из-за буровзрывных работ 23 ноября перекроют движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», для легкового транспорта предусмотрели схему объезда. «Осуществляется временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта», — предупредили в управлении. Движение закроется с 9 до 14 часов на участке 1565 км — 1576 км. Большегрузам и автобусам в этот период проезд будет запрещен. Также в ведомстве напомнили, что с 14 ноября до начала октября 2024 года перекрытие движения будет производиться во вторник и в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий.

На трассе М-5 в Ашинском районе Челябинской области из-за буровзрывных работ 23 ноября перекроют движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе упрдор «Южный Урал», для легкового транспорта предусмотрели схему объезда. «Осуществляется временное перекрытие дорожного движения в Ашинском районе Челябинской области. Схема объезда участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша-Миньяр-Сим предусмотрена только для легкового транспорта», — предупредили в управлении. Движение закроется с 9 до 14 часов на участке 1565 км — 1576 км. Большегрузам и автобусам в этот период проезд будет запрещен. Также в ведомстве напомнили, что с 14 ноября до начала октября 2024 года перекрытие движения будет производиться во вторник и в четверг еженедельно, в зависимости от погодных условий.