Омбудсмен ХМАО поможет бойцу СВО добиться лечения после двух контузий

Бойцу СВО из Нягани отказывают в госпитализации, несмотря на тяжелую контузию

Омбудсмен ХМАО поможет военнослужащему из Нягани добиться лечения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова поможет военнослужащему СВО из Нягани добиться квалифицированной помощи врачей после двух контузий. Об этом журналисту URA.RU сообщили в аппарате омбудсмена ХМАО.

«В адрес уполномоченного по правам человека 10 ноября обратилась жена военнослужащего с тем, чтобы ее мужу оказали медицинскую помощь и предоставили отпуск. По данному обращению выработана схема, по которой уполномоченный направляет запрос в военную прокуратуру, которая осуществляет надзор над войсковой частью, где проходит службу военнослужащий. О результатах проверки заявительница будет проинформирована», — сообщили агентству в аппарате уполномоченного.

По словам жены бойца Элеоноры Полежаевой, он очень плохо разговаривает, тяжело воспринимает громкие звуки, ослаблен и с трудом ходит, но в госпитализации ему все равно отказывают. «Я не прошу комиссовать моего мужа, я прошу разместить его в госпитале после полученных контузий, возможно, предоставить отпуск с последующей реабилитацией. Во второй раз он получил акубаротравму, и это далось ему особенно тяжело», — рассказала взволнованная жительница Нягани.

Ранее URA.RU писало о том, что омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова обратилась в военную прокуратуру ради госпитализации бойца из Урая. Мобилизованный получил контузию и нуждался в лечении.