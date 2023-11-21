В деле с избиением подростками до смерти прохожего в Перми появились новые подробности

Пермский подросток назвал избиение до смерти прохожего попыткой защититься

21 ноября 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Один из обвиняемых рассказал адвокату, что он и его приятели не нападали на Евгения Тунгусова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В уголовном деле об избиении подростками до смерти 37-летнего жителя Перми Евгения Тунгусова появились новые подробности. Один из обвиняемых рассказал, что погибший сам спровоцировал уличную драку, а подростки лишь защищали себя. По его версии, Тунгусов якобы сначала прошел мимо своих обидчиков, но затем почему-то вернулся. «Погибший в тот вечер был выпившим. С братом он прошел мимо пятерых подростков, которые сидели на остановке. И они не просили у него сигареты. Через пять минут мужчина вернулся и кулаком, без причины, ударил в лицо моего подзащитного. Мой подзащитный ненадолго потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что мужчина лежит на земле. Подросток подбежал и три-четыре раза ударил его по щеке, больше от обиды. А затем пошел к остановке искать свои слетевшие очки», — приводит 59.RU слова Николая Кизика, адвоката одного из обвиняемых. Кизик добавил, что в основном удары погибшему наносил приятель его подзащитного, который решил заступиться за своего друга. Нападение на Тунгусова и его брата было совершено 19 августа. По версии супруги погибшего, подросткам не понравилось, что ее муж отказался дать сигареты, которые попросил у него один из молодых людей. «Мой муж ответил, мол, иди сам заработай. Это не понравилось ребятам. Один из них напал на брата, остальные присоединились», — рассказывала супруга 59.RU. Женщина добавила, что ее муж скончался от разрыва селезенки, переломов ребер и черепно-мозговой травмы. Брат погибшего отделался переломом носа. По факту нападения на пермяка возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ст 111 УК РФ). У погибшего остались двое сыновей 9 и 13 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В уголовном деле об избиении подростками до смерти 37-летнего жителя Перми Евгения Тунгусова появились новые подробности. Один из обвиняемых рассказал, что погибший сам спровоцировал уличную драку, а подростки лишь защищали себя. По его версии, Тунгусов якобы сначала прошел мимо своих обидчиков, но затем почему-то вернулся. «Погибший в тот вечер был выпившим. С братом он прошел мимо пятерых подростков, которые сидели на остановке. И они не просили у него сигареты. Через пять минут мужчина вернулся и кулаком, без причины, ударил в лицо моего подзащитного. Мой подзащитный ненадолго потерял сознание, а когда очнулся, увидел, что мужчина лежит на земле. Подросток подбежал и три-четыре раза ударил его по щеке, больше от обиды. А затем пошел к остановке искать свои слетевшие очки», — приводит 59.RU слова Николая Кизика, адвоката одного из обвиняемых. Кизик добавил, что в основном удары погибшему наносил приятель его подзащитного, который решил заступиться за своего друга. Нападение на Тунгусова и его брата было совершено 19 августа. По версии супруги погибшего, подросткам не понравилось, что ее муж отказался дать сигареты, которые попросил у него один из молодых людей. «Мой муж ответил, мол, иди сам заработай. Это не понравилось ребятам. Один из них напал на брата, остальные присоединились», — рассказывала супруга 59.RU. Женщина добавила, что ее муж скончался от разрыва селезенки, переломов ребер и черепно-мозговой травмы. Брат погибшего отделался переломом носа. По факту нападения на пермяка возбуждено и расследуется уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ст 111 УК РФ). У погибшего остались двое сыновей 9 и 13 лет.