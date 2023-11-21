ХАМАС освободит 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных

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Количество заложников еще может измениться Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль и палестинское движение ХАМАС через посредников достигли предварительной договоренности об освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных из израильских тюрем. Об жэтом сообщили в NBC News.

«Возможная сделка на первом этапе будет включать обмен около 50 женщин и детей-заложников на около 150 удерживаемых Израилем палестинских заключенных», — заявил высокопоставленный американский чиновник для NBC News. Он отметил, что количество заложников еще может измениться.

Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС пообещали отпустить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие с Израилем. Президент США Джо Байден заявил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке очень близки к договоренностям об освобождении заложников, передает RT.

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Израиль и палестинское движение ХАМАС через посредников достигли предварительной договоренности об освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных из израильских тюрем. Об жэтом сообщили в NBC News. «Возможная сделка на первом этапе будет включать обмен около 50 женщин и детей-заложников на около 150 удерживаемых Израилем палестинских заключенных», — заявил высокопоставленный американский чиновник для NBC News. Он отметил, что количество заложников еще может измениться. Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС пообещали отпустить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие с Израилем. Президент США Джо Байден заявил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке очень близки к договоренностям об освобождении заложников, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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