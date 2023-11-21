ХАМАС освободит 50 заложников в обмен на 150 палестинских заключенных

21 ноября 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

Количество заложников еще может измениться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль и палестинское движение ХАМАС через посредников достигли предварительной договоренности об освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных из израильских тюрем. Об жэтом сообщили в NBC News. «Возможная сделка на первом этапе будет включать обмен около 50 женщин и детей-заложников на около 150 удерживаемых Израилем палестинских заключенных», — заявил высокопоставленный американский чиновник для NBC News. Он отметил, что количество заложников еще может измениться. Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС пообещали отпустить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие с Израилем. Президент США Джо Байден заявил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке очень близки к договоренностям об освобождении заложников, передает RT.

Израиль и палестинское движение ХАМАС через посредников достигли предварительной договоренности об освобождении 50 израильских заложников в обмен на 150 палестинских заключенных из израильских тюрем. Об жэтом сообщили в NBC News. «Возможная сделка на первом этапе будет включать обмен около 50 женщин и детей-заложников на около 150 удерживаемых Израилем палестинских заключенных», — заявил высокопоставленный американский чиновник для NBC News. Он отметил, что количество заложников еще может измениться. Ранее сообщалось, что боевики ХАМАС пообещали отпустить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие с Израилем. Президент США Джо Байден заявил, что стороны конфликта на Ближнем Востоке очень близки к договоренностям об освобождении заложников, передает RT.