Челябинцам сообщили, сколько денег они получат при рождении ребенка

КСП Челябинской области перечислила все пособия по беременности и родам

22 ноября 2023 в 10:02 Размер текста - 17 +

Пособия направлены на компенсацию расходов семьи, сообщили в региональной счетной палате Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жителям Челябинской области сообщили размер всех выплат, положенных при рождении ребенка. Об этом рассказали в telegram-канале региональной контрольно-счетной палате (КСП). «Условно выплаты можно поделить на два вида: в период беременности и сразу после рождения ребенка. Это меры региональной и федеральной поддержки, направленные на компенсацию возросших трат семьи», — рассказали в пресс-службе ведомства. Во время беременности для женщин, вставших на учет в ранние сроки (до 12 недель беременности), сумма пособия будет зависеть от среднедушевого дохода и может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. Беременной жене призывника или учащегося первого курса военной образовательной организации пособие можно оформить при сроке беременности от 180 дней, сумма выплаты с 1 февраля 2023 года составляет 36 278 рублей. «Пособие по беременности и родам могут получить трудоустроенные женщины, оформляется с 30 недели беременности, женщина должна официально уйти в отпуск по беременности. Его размер зависит от среднего заработка, максимум за 140 дней декрета в 2023 года составляет 383 179 рублей, для индивидуальных предпринимателей по добровольным взносам — 74 757 рублей», — уточнили в пресс-службе. После рождения ребенка семьи получают федеральный и областной маткапиталы, а также единовременное пособие при рождении ребенка и дополнительное региональное единовременное пособие. В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 586 946 рублей, на второго ребенка — 775 628 рублей (или 188 681 рублей при условии, что семья уже получила материнский капитал за первого ребенка). Для жителей Челябинской области предусмотрен областной материнский капитал. В 2023 году его размер составил 123 302 рублей, его можно получить при рождении или усыновлении третьего ребенка в семье, а доход семьи не должен превышать два региональных прожиточных минимума. Кроме того, челябинские семьи получают единовременное пособие при рождении ребенка, в 2023 году его размер составил 22 909 рублей. В Челябинской области предусмотрено дополнительное региональное единовременное пособие при рождении детей в размере 6 360 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Челябинской области сообщили размер всех выплат, положенных при рождении ребенка. Об этом рассказали в telegram-канале региональной контрольно-счетной палате (КСП). «Условно выплаты можно поделить на два вида: в период беременности и сразу после рождения ребенка. Это меры региональной и федеральной поддержки, направленные на компенсацию возросших трат семьи», — рассказали в пресс-службе ведомства. Во время беременности для женщин, вставших на учет в ранние сроки (до 12 недель беременности), сумма пособия будет зависеть от среднедушевого дохода и может составить 50, 75 или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения. Беременной жене призывника или учащегося первого курса военной образовательной организации пособие можно оформить при сроке беременности от 180 дней, сумма выплаты с 1 февраля 2023 года составляет 36 278 рублей. «Пособие по беременности и родам могут получить трудоустроенные женщины, оформляется с 30 недели беременности, женщина должна официально уйти в отпуск по беременности. Его размер зависит от среднего заработка, максимум за 140 дней декрета в 2023 года составляет 383 179 рублей, для индивидуальных предпринимателей по добровольным взносам — 74 757 рублей», — уточнили в пресс-службе. После рождения ребенка семьи получают федеральный и областной маткапиталы, а также единовременное пособие при рождении ребенка и дополнительное региональное единовременное пособие. В 2023 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет 586 946 рублей, на второго ребенка — 775 628 рублей (или 188 681 рублей при условии, что семья уже получила материнский капитал за первого ребенка). Для жителей Челябинской области предусмотрен областной материнский капитал. В 2023 году его размер составил 123 302 рублей, его можно получить при рождении или усыновлении третьего ребенка в семье, а доход семьи не должен превышать два региональных прожиточных минимума. Кроме того, челябинские семьи получают единовременное пособие при рождении ребенка, в 2023 году его размер составил 22 909 рублей. В Челябинской области предусмотрено дополнительное региональное единовременное пособие при рождении детей в размере 6 360 рублей.