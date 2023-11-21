Пермский травник из аномальной зоны рассказал, как попасть на ТВ

Пермский травник Абдулов добился бесплатного эфира на Первом канале

22 ноября 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Чтобы стать героем СМИ, надо работать, уверен Мишель Абдулов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермский травник Мишель Абдулов, который соорудил на своем огороде в аномальной зоне гигантский коловрат, утверждает, что не платил за эфир на Первом канале. По его словам, вопрос о стоимости рекламы на федеральном телевидении ему стали часто задавать после выхода шоу «Жизнь своих». «Чтобы бесплатно попасть на ТВ, нужно просто любить свое дело, творчески и креативно подходить к процессам и очень много с радостью работать!» — делится Абдулов секретов в соцсетях. Пермяк отмечает, что СМИ стали меняться — рассказывать не только о ЧП, но и позитивные истории. Как ранее рассказывало URA.RU, Мишель Абдулов стал героем программы Первого канала «Жизнь своих», которая вышла в ноябре. В шоу показали его огромный коловрат, который он соорудил на своем огороде в селе Молебка, расположенное в аномальной зоне. Диаметр своеобразной грядки 27 метров. На ней Абдулов выращивает различные лечебные и тонизирующие травы.

Пермский травник Мишель Абдулов, который соорудил на своем огороде в аномальной зоне гигантский коловрат, утверждает, что не платил за эфир на Первом канале. По его словам, вопрос о стоимости рекламы на федеральном телевидении ему стали часто задавать после выхода шоу «Жизнь своих». «Чтобы бесплатно попасть на ТВ, нужно просто любить свое дело, творчески и креативно подходить к процессам и очень много с радостью работать!» — делится Абдулов секретов в соцсетях. Пермяк отмечает, что СМИ стали меняться — рассказывать не только о ЧП, но и позитивные истории. Как ранее рассказывало URA.RU, Мишель Абдулов стал героем программы Первого канала «Жизнь своих», которая вышла в ноябре. В шоу показали его огромный коловрат, который он соорудил на своем огороде в селе Молебка, расположенное в аномальной зоне. Диаметр своеобразной грядки 27 метров. На ней Абдулов выращивает различные лечебные и тонизирующие травы.