Руку работницы челябинского завода зажевало в станке

Работница челябинского завода получила производственную травму

22 ноября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

Женщина получила травму руки, которая попала в станок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Работница Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) травмировала руку в механическом цеху. Как URA.RU сообщили 22 ноября в пресс-службе завода, женщина получила легкую травму и проходит амбулаторное лечение. «Несчастный случай произошел 19 ноября в Механическом цехе. Женщина получила легкую травму. Перелома нет. Пострадавшая проходит лечение дома. На ЧКПЗ в соответствии с законом проводится расследование. Причины происшествия будут устранены, виновные — наказаны», — уточнили в пресс-службе. Также на предприятии отметили, что будут рассмотрены дополнительные меры безопасности. В цехах постоянно повышают безопасность производства. Ранее на ЧКПЗ был увеличен штат специалистов по охране труда. Этот случай будет детально рассмотрен. По данным telegram-канала Ural Mash, работница стояла у выключенной техники. Ее коллега включил механизм и одежду женщины зажевал конвейер. В результате ее рука попала в станок. Канал сообщил, что женщина госпитализирована с ушибами и переломами, травма грозит работнице ампутацией.

Работница Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) травмировала руку в механическом цеху. Как URA.RU сообщили 22 ноября в пресс-службе завода, женщина получила легкую травму и проходит амбулаторное лечение. «Несчастный случай произошел 19 ноября в Механическом цехе. Женщина получила легкую травму. Перелома нет. Пострадавшая проходит лечение дома. На ЧКПЗ в соответствии с законом проводится расследование. Причины происшествия будут устранены, виновные — наказаны», — уточнили в пресс-службе. Также на предприятии отметили, что будут рассмотрены дополнительные меры безопасности. В цехах постоянно повышают безопасность производства. Ранее на ЧКПЗ был увеличен штат специалистов по охране труда. Этот случай будет детально рассмотрен. По данным telegram-канала Ural Mash, работница стояла у выключенной техники. Ее коллега включил механизм и одежду женщины зажевал конвейер. В результате ее рука попала в станок. Канал сообщил, что женщина госпитализирована с ушибами и переломами, травма грозит работнице ампутацией.