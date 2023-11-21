21 ноября 2023

Руку работницы челябинского завода зажевало в станке

Работница челябинского завода получила производственную травму
© Служба новостей «URA.RU»
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Завод по производству гусениц, запчастей для тракторов и экскаваторов. Челябинск, станок, промышленность, колесо, завод, производство, металлообработка, индустрия, запчасти для тракторов, техтрон-тт
Женщина получила травму руки, которая попала в станок Фото:

Работница Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) травмировала руку в механическом цеху. Как URA.RU сообщили 22 ноября в пресс-службе завода, женщина получила легкую травму и проходит амбулаторное лечение.

«Несчастный случай произошел 19 ноября в Механическом цехе. Женщина получила легкую травму. Перелома нет. Пострадавшая проходит лечение дома. На ЧКПЗ в соответствии с законом проводится расследование. Причины происшествия будут устранены, виновные — наказаны», — уточнили в пресс-службе.

Также на предприятии отметили, что будут рассмотрены дополнительные меры безопасности. В цехах постоянно повышают безопасность производства. Ранее на ЧКПЗ был увеличен штат специалистов по охране труда. Этот случай будет детально рассмотрен.

По данным telegram-канала Ural Mash, работница стояла у выключенной техники. Ее коллега включил механизм и одежду женщины зажевал конвейер. В результате ее рука попала в станок. Канал сообщил, что женщина госпитализирована с ушибами и переломами, травма грозит работнице ампутацией.

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Работница Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) травмировала руку в механическом цеху. Как URA.RU сообщили 22 ноября в пресс-службе завода, женщина получила легкую травму и проходит амбулаторное лечение. «Несчастный случай произошел 19 ноября в Механическом цехе. Женщина получила легкую травму. Перелома нет. Пострадавшая проходит лечение дома. На ЧКПЗ в соответствии с законом проводится расследование. Причины происшествия будут устранены, виновные — наказаны», — уточнили в пресс-службе. Также на предприятии отметили, что будут рассмотрены дополнительные меры безопасности. В цехах постоянно повышают безопасность производства. Ранее на ЧКПЗ был увеличен штат специалистов по охране труда. Этот случай будет детально рассмотрен. По данным telegram-канала Ural Mash, работница стояла у выключенной техники. Ее коллега включил механизм и одежду женщины зажевал конвейер. В результате ее рука попала в станок. Канал сообщил, что женщина госпитализирована с ушибами и переломами, травма грозит работнице ампутацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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