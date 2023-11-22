В Челябинске заработает первый в этом сезоне каток. Фото

23 ноября 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Первый сеанс массового катания состоится 24 ноября в 18:00 в парке имени Терешковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 24 ноября в парке имени Терешковой откроют первый в этом сезоне ледовый каток. Первый сеанс начнется в 18:00. К открытию катаний на льду была подготовлена музыкально-развлекательная программа, которую можно будет увидеть в 17:00, сообщили в пресс-службе мэрии. «Уже завтра, 24 ноября, в детском парке им. В. В. Терешковой состоится открытие ледового катка. В 17.00 зрителей будет ждать музыкально-развлекательная программа. Первый сеанс массового катания в день открытия начнется в 18.00, второй сеанс в 20.00, третий — в 22.00», — рассказали в пресс-службе. В мэрии отметили, каток будет работать каждый день, кроме понедельника. В субботу и пятницу на льду можно будет покататься с 12:00 до 23:00 часов. Со вторника по четверг и в воскресенье он будет закрываться в 21:30. Каток в парке имени Терешковой был открыт в 2022 году. Расположен он на центральной аллее парка, ближе к главному входу со стороны проспекта Ленина. Площадь ледового покрытия составляет 800 метров, на катке одновременно могут находиться до 300 гостей. На длинных дорожках в парке можно кататься среди деревьев. Площадь ледового покрытия в парке составляет 800 метров, на катке одновременно могут находиться до 300 гостей Фото: администрация города Челябинска

В Челябинске 24 ноября в парке имени Терешковой откроют первый в этом сезоне ледовый каток. Первый сеанс начнется в 18:00. К открытию катаний на льду была подготовлена музыкально-развлекательная программа, которую можно будет увидеть в 17:00, сообщили в пресс-службе мэрии. «Уже завтра, 24 ноября, в детском парке им. В. В. Терешковой состоится открытие ледового катка. В 17.00 зрителей будет ждать музыкально-развлекательная программа. Первый сеанс массового катания в день открытия начнется в 18.00, второй сеанс в 20.00, третий — в 22.00», — рассказали в пресс-службе. В мэрии отметили, каток будет работать каждый день, кроме понедельника. В субботу и пятницу на льду можно будет покататься с 12:00 до 23:00 часов. Со вторника по четверг и в воскресенье он будет закрываться в 21:30. Каток в парке имени Терешковой был открыт в 2022 году. Расположен он на центральной аллее парка, ближе к главному входу со стороны проспекта Ленина. Площадь ледового покрытия составляет 800 метров, на катке одновременно могут находиться до 300 гостей. На длинных дорожках в парке можно кататься среди деревьев.