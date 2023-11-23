Челябинским заводам в 1,5 раза увеличат компенсации за покупку станков

23 ноября 2023 в 14:23 Размер текста - 17 +

НИОКРы поддержат на 100 миллионов рублей, а промышленные кластеры — на 70 миллионов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В проекте бюджета Челябинской области на 2024 год в полтора раза увеличили сумму на возмещение предприятиям затрат на приобретение оборудования. Об этом URA.RU сообщили 23 ноября в пресс-службе заксобрания региона. «В сфере промышленности сохранены объемы финансирования основных мер государственной поддержки предприятий, включая поддержку НИОКР — 100 миллионов рублей — и промышленных кластеров — 70 миллионов рублей. На возмещение затрат на приобретение нового оборудования расходы областного бюджета увеличены более чем в 1,5 раза. Дополнительно выделены средства на возмещение предприятиям части затрат по договорам лизинга оборудования в размере 68,5 млн рублей», — цитирует пресс-служба ЗСО заместителя председателя заксобрания Павла Шиляева. Рассматривая проект бюджета области на 2024 год, депутаты комитета ЗСО по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию отметили, что уменьшен объем субсидий областному фонду развития промышленности на льготные займы. Однако ко второму чтению эту сумму планируется увеличить выше уровня 2023 года. Также ко второму чтению планируется выделить средства на возмещение части затрат промышленных предприятий на уплату процентов по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В проекте бюджета Челябинской области на 2024 год в полтора раза увеличили сумму на возмещение предприятиям затрат на приобретение оборудования. Об этом URA.RU сообщили 23 ноября в пресс-службе заксобрания региона. «В сфере промышленности сохранены объемы финансирования основных мер государственной поддержки предприятий, включая поддержку НИОКР — 100 миллионов рублей — и промышленных кластеров — 70 миллионов рублей. На возмещение затрат на приобретение нового оборудования расходы областного бюджета увеличены более чем в 1,5 раза. Дополнительно выделены средства на возмещение предприятиям части затрат по договорам лизинга оборудования в размере 68,5 млн рублей», — цитирует пресс-служба ЗСО заместителя председателя заксобрания Павла Шиляева. Рассматривая проект бюджета области на 2024 год, депутаты комитета ЗСО по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию отметили, что уменьшен объем субсидий областному фонду развития промышленности на льготные займы. Однако ко второму чтению эту сумму планируется увеличить выше уровня 2023 года. Также ко второму чтению планируется выделить средства на возмещение части затрат промышленных предприятий на уплату процентов по кредитам на реализацию новых инвестиционных проектов.