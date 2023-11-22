22 ноября 2023

Губернатор Комарова назвала места силы в ХМАО

Губернатор Комарова перечислила места силы в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Губернатор ХМАО Наталья Комарова в День Югры на выставке «Россия» в Москве
Губернатор ХМАО Наталья Комарова в День Югры на выставке «Россия» в Москве

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала места силы в регионе. Об уникальных природных объектах она рассказала журналисту URA.RU в День Югры на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве.

«У нас в округе есть так называемое место силы — гора Нер-Ойка, где загадывают желания. Здесь же расположены уникальное кварцевое месторождение, которое называется Додо, пещеры, и сама природа удивительной красоты», — сообщила Комарова.

Губернатор рассказала о крупнейших реках, озерах и самой высокой горе Уральских гор — Народная, которая расположена на территории Югры. Она упомянула об этнотуризме на стойбищах оленеводов в тайге, где живут общины коренных народов севера, передавая из поколение в поколение свои традиции. Пригласила собеседников в округ, чтобы загадать желание в местах силы, разгадать тайну названия месторождения кварца и побывать в жилищах оленеводов.

Ранее URA.RU писало, что Комарова пригласила жителей округа посетить в День Югры Международную выставку-форум «Россия». Он проходит на ВДНХ в Москве.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала места силы в регионе. Об уникальных природных объектах она рассказала журналисту URA.RU в День Югры на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. «У нас в округе есть так называемое место силы — гора Нер-Ойка, где загадывают желания. Здесь же расположены уникальное кварцевое месторождение, которое называется Додо, пещеры, и сама природа удивительной красоты», — сообщила Комарова. Губернатор рассказала о крупнейших реках, озерах и самой высокой горе Уральских гор — Народная, которая расположена на территории Югры. Она упомянула об этнотуризме на стойбищах оленеводов в тайге, где живут общины коренных народов севера, передавая из поколение в поколение свои традиции. Пригласила собеседников в округ, чтобы загадать желание в местах силы, разгадать тайну названия месторождения кварца и побывать в жилищах оленеводов. Ранее URA.RU писало, что Комарова пригласила жителей округа посетить в День Югры Международную выставку-форум «Россия». Он проходит на ВДНХ в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...