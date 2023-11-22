Губернатор Комарова назвала места силы в ХМАО

Губернатор Комарова перечислила места силы в ХМАО

23 ноября 2023 в 13:37 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в День Югры на выставке «Россия» в Москве Георгий Бергал Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала места силы в регионе. Об уникальных природных объектах она рассказала журналисту URA.RU в День Югры на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. «У нас в округе есть так называемое место силы — гора Нер-Ойка, где загадывают желания. Здесь же расположены уникальное кварцевое месторождение, которое называется Додо, пещеры, и сама природа удивительной красоты», — сообщила Комарова. Губернатор рассказала о крупнейших реках, озерах и самой высокой горе Уральских гор — Народная, которая расположена на территории Югры. Она упомянула об этнотуризме на стойбищах оленеводов в тайге, где живут общины коренных народов севера, передавая из поколение в поколение свои традиции. Пригласила собеседников в округ, чтобы загадать желание в местах силы, разгадать тайну названия месторождения кварца и побывать в жилищах оленеводов. Ранее URA.RU писало, что Комарова пригласила жителей округа посетить в День Югры Международную выставку-форум «Россия». Он проходит на ВДНХ в Москве.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала места силы в регионе. Об уникальных природных объектах она рассказала журналисту URA.RU в День Югры на выставке «Россия», которая проходит на ВДНХ в Москве. «У нас в округе есть так называемое место силы — гора Нер-Ойка, где загадывают желания. Здесь же расположены уникальное кварцевое месторождение, которое называется Додо, пещеры, и сама природа удивительной красоты», — сообщила Комарова. Губернатор рассказала о крупнейших реках, озерах и самой высокой горе Уральских гор — Народная, которая расположена на территории Югры. Она упомянула об этнотуризме на стойбищах оленеводов в тайге, где живут общины коренных народов севера, передавая из поколение в поколение свои традиции. Пригласила собеседников в округ, чтобы загадать желание в местах силы, разгадать тайну названия месторождения кварца и побывать в жилищах оленеводов. Ранее URA.RU писало, что Комарова пригласила жителей округа посетить в День Югры Международную выставку-форум «Россия». Он проходит на ВДНХ в Москве.