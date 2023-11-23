Синоптики сообщили, когда в Челябинск вернется тепло

В ближайшие выходные, 25 и 26 ноября, в Челябинскую область вернутся плюсовые температуры. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.
«В субботу, 25 ноября, в Челябинской области в дневное время ожидается до двух градусов тепла, в воскресенье, 26 ноября, до пяти градусов выше ноля. В Челябинске в выходные от нуля до двух градусов тепла», — уточнили метеорологи. Ночные температуры останутся минусовыми.
Непогода накрыла Челябинскую область 21 ноября, когда в регион пришел фронт обильных осадков со снегопадами и метелями. Синоптики сообщали о сильном похолодании в ночь на пятницу, 24 ноября, когда в регионе ожидается до 26 гралусов мороза.
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