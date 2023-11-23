Синоптики сообщили, когда в Челябинск вернется тепло

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В Челябинской области в выходные ожидается до пяти градусов тепла Фото:

В ближайшие выходные, 25 и 26 ноября, в Челябинскую область вернутся плюсовые температуры. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В субботу, 25 ноября, в Челябинской области в дневное время ожидается до двух градусов тепла, в воскресенье, 26 ноября, до пяти градусов выше ноля. В Челябинске в выходные от нуля до двух градусов тепла», — уточнили метеорологи. Ночные температуры останутся минусовыми.

Непогода накрыла Челябинскую область 21 ноября, когда в регион пришел фронт обильных осадков со снегопадами и метелями. Синоптики сообщали о сильном похолодании в ночь на пятницу, 24 ноября, когда в регионе ожидается до 26 гралусов мороза.

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В ближайшие выходные, 25 и 26 ноября, в Челябинскую область вернутся плюсовые температуры. Об этом сообщили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В субботу, 25 ноября, в Челябинской области в дневное время ожидается до двух градусов тепла, в воскресенье, 26 ноября, до пяти градусов выше ноля. В Челябинске в выходные от нуля до двух градусов тепла», — уточнили метеорологи. Ночные температуры останутся минусовыми. Непогода накрыла Челябинскую область 21 ноября, когда в регион пришел фронт обильных осадков со снегопадами и метелями. Синоптики сообщали о сильном похолодании в ночь на пятницу, 24 ноября, когда в регионе ожидается до 26 гралусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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