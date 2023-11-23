Депутата думы ХМАО заподозрили в организации импичмента мэру. Инсайд

23 ноября 2023 в 19:24 Размер текста - 17 +

Скандал разгорелся после обвинений депутатов бойцами СВО Фото: Александр Елизаров © URA.RU За требованием депутатов думы Нефтеюганска об отставке мэра Эльвиры Бугай может стоять окружной парламентарий Степан Пыталев. Такую версию URA.RU озвучил источник в политическом истеблишменте Югры. «Попытка отправить в отставку мэра Нефтеюганска Бугай стала апофеозом ее конфликта с депутатом думы ХМАО Пыталевым. Именно он и привел ее во власть — олигарх считается теневым главой города и контролирует гордуму. Бугай была главным бухгалтером и доверенным лицом Пыталева, и, по имеющимся данным, именно он помог ей избраться на пост главы города», — сообщил собеседник. Накануне решением местного политсовета Бугай исключили из партии. После депутаты Нефтеюганска начали готовить заседание фракции с требованием отправить главу Нефтеюганска в отставку. Скандал разгорелся из-за размещенного в соцсетях ролика с бойцами СВО, которые обвинили гордуму в блокировке выделения денег из бюджета на помощь военнослужащим. Они упомянули в обращении и самого Пыталева. При этом народные избранники считают, что мэр Нефтеюганска стала идеологом создания ролика и подтасовала факты. Депутаты заявили, что глава города пыталась провести в одном пакете поправок помощь бойцам и деньги на благоустройство. Гордума одобрила только поддержку СВО. «Говорят Пыталев был вне себя, когда Бугай вырвалась из-под его контроля. Попытка импичмента — не что иное, как способ указать ей, как он считает, ее место. Заодно и продемонстрировать окружным властям свое влияние в городе и способность по щелчку менять глав. Но именно округ может наложить вето как на исключение Бугай из партии, так и на голосование депутатов гордумы об ее отставке», — считает собеседник агентства. За разъяснениями журналист агентства обратился к депутату Пыталеву, но он не ответил на звонок по мобильному телефону. Глава Нефтеюганска в разговоре с корреспондентом агентства отказалась обсуждать ситуацию. Бугай уточнила, что вскоре в официальных источниках мэрии будет опубликован ее комментарий. На момент публикации комментарий так и не был опубликован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За требованием депутатов думы Нефтеюганска об отставке мэра Эльвиры Бугай может стоять окружной парламентарий Степан Пыталев. Такую версию URA.RU озвучил источник в политическом истеблишменте Югры. «Попытка отправить в отставку мэра Нефтеюганска Бугай стала апофеозом ее конфликта с депутатом думы ХМАО Пыталевым. Именно он и привел ее во власть — олигарх считается теневым главой города и контролирует гордуму. Бугай была главным бухгалтером и доверенным лицом Пыталева, и, по имеющимся данным, именно он помог ей избраться на пост главы города», — сообщил собеседник. Накануне решением местного политсовета Бугай исключили из партии. После депутаты Нефтеюганска начали готовить заседание фракции с требованием отправить главу Нефтеюганска в отставку. Скандал разгорелся из-за размещенного в соцсетях ролика с бойцами СВО, которые обвинили гордуму в блокировке выделения денег из бюджета на помощь военнослужащим. Они упомянули в обращении и самого Пыталева. При этом народные избранники считают, что мэр Нефтеюганска стала идеологом создания ролика и подтасовала факты. Депутаты заявили, что глава города пыталась провести в одном пакете поправок помощь бойцам и деньги на благоустройство. Гордума одобрила только поддержку СВО. «Говорят Пыталев был вне себя, когда Бугай вырвалась из-под его контроля. Попытка импичмента — не что иное, как способ указать ей, как он считает, ее место. Заодно и продемонстрировать окружным властям свое влияние в городе и способность по щелчку менять глав. Но именно округ может наложить вето как на исключение Бугай из партии, так и на голосование депутатов гордумы об ее отставке», — считает собеседник агентства. За разъяснениями журналист агентства обратился к депутату Пыталеву, но он не ответил на звонок по мобильному телефону. Глава Нефтеюганска в разговоре с корреспондентом агентства отказалась обсуждать ситуацию. Бугай уточнила, что вскоре в официальных источниках мэрии будет опубликован ее комментарий. На момент публикации комментарий так и не был опубликован.